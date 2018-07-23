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5 видов верхней одежды, без которых не обойтись этой осенью
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5 видов верхней одежды, без которых не обойтись этой осенью 

SNCmedia.ru 41 минуту назад
Фото: SNCmedia.ru
Тренч
Начало осени предлагаем встретить в стильном тренче: это может быть классическая модель, а может яркого цвета, с различными аппликациями и дизайном.
Кожаный плащ
Кожаный плащ в стиле «Матрицы» обязательно должен оказаться в вашем гардеробе. Весной этот тренд уже опробовала Джиджи Хадид, появившись в таком вместе со своим бойфрендом Зейном Маликом. Парочка выглядела как самые крутые шпионы или агенты. Соберите total black look, наденьте обувь на каблуке и добавьте микро-очки. Поверьте, вам точно понравится!
Клетчатое пальто
Клетка завоевала свое почетное место в качестве главного принта нового сезона. Вовсе не постесняемся облачиться в нее с ног до головы (как сейчас модно), но начать можно с выбора идеального пальто. Оно должно быть яркого цвета и свободного кроя, чтобы в дождливое утро завернуться в него, как в одеяло.
Пуховик Полюбившийся нам прошлой зимой пуховик остается с нами как минимум еще на один сезон. Если вдруг в октябре выпадет снег, то смело надевайте любимую вещь прошлого года. А если вы только планируете отправиться на шопинг, то выбирайте ярко-желтый, красный или зеленый — скрасим серые будни сочными оттенками верхней одежды. Полушубок
Плюшевые куртки и леопардовые полушубки (из искусственного меха, разумеется) достаем с пыльный полок шкафа — они нам снова понадобятся. Этой осенью носим их с кожаными и виниловыми брюками, а также брюками карго. Из обуви традиционно подойдут ботинки на шнурке, челси и казаки.
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