Тренды сезона: в каком пальто встретить осень

Готовим гардероб к осени и выбираем верхнюю одежду, в которой будем ходить весь следующий сезон.

Тренч

Начало осени предлагаем встретить в стильном тренче: это может быть классическая модель, а может яркого цвета, с различными аппликациями и дизайном.

Кожаный плащ

Кожаный плащ в стиле «Матрицы» обязательно должен оказаться в вашем гардеробе. Весной этот тренд уже опробовала Джиджи Хадид, появившись в таком вместе со своим бойфрендом Зейном Маликом. Парочка выглядела как самые крутые шпионы или агенты. Соберите total black look, наденьте обувь на каблуке и добавьте микро-очки. Поверьте, вам точно понравится!

Клетчатое пальто

Клетка завоевала свое почетное место в качестве главного принта нового сезона. Вовсе не постесняемся облачиться в нее с ног до головы (как сейчас модно), но начать можно с выбора идеального пальто. Оно должно быть яркого цвета и свободного кроя, чтобы в дождливое утро завернуться в него, как в одеяло.

Пуховик

Полюбившийся нам прошлой зимой пуховик остается с нами как минимум еще на один сезон. Если вдруг в октябре выпадет снег, то смело надевайте любимую вещь прошлого года. А если вы только планируете отправиться на шопинг, то выбирайте ярко-желтый, красный или зеленый — скрасим серые будни сочными оттенками верхней одежды.

Полушубок

Плюшевые куртки и леопардовые полушубки (из искусственного меха, разумеется) достаем с пыльный полок шкафа — они нам снова понадобятся. Этой осенью носим их с кожаными и виниловыми брюками, а также брюками карго. Из обуви традиционно подойдут ботинки на шнурке, челси и казаки.