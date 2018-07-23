Длина имеет значение: платья, которые могут удлинить (или укоротить) ноги 

Не секрет, что казаться стройнее с помощью одежды вполне реально. Грамотно подобранный гардероб поможет подчеркнуть достоинства фигуры и скорректировать ее недостатки. Показываем, какие стилистические приемы стоит взять на воооружение, а от каких фасонов лучше отказаться.
Платье-комбинация
Любимое платье it-girls и модных блогеров идет далеко не всем. Даже обладательницы длинных ног жалуются, что комбинация уменьшает рост. Все дело в том, что неправильная длина (чуть ниже колена) и отсутствие разреза скрывают реальную длину ног.
Выход: макси-комбинация с высоким разрезом от бедра.
Романтичное платье
Образ нежной принцессы немыслим без плиссе и кружева. Но часто девушки забывают о правильной длине. Экстремально короткое мини-платье с плиссировкой визуально увеличивает бедра и в целом добавляет объем.
Выход: платье из крупного кружева длиной чуть выше колена.
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Сам по себе этот декоративный элемент безобиден. Все зависит от типа юбки. Обтягивающее мини — проигрышный вариант, потому что сделает верх массивным.
Выход: платье с юбкой А-силуэта чуть выше колена.
Платье с воланами
Декоративные элементы в виде рюшей и воланов не сдают лидирующих позиций на подиуме. Они не только эффектно выглядят, но и могут скорректировать фигуру: подчеркнуть изящные плечи, увеличить грудь и показать узкую талию. Однако неправильный фасон платья с воланами может изуродовать из-за лишнего объема на подоле и отсутствия акцента на талии.
Выход: платье без оборок на подоле длиной до колена или выше.
Платье в полоску
Стилисты единогласно заявляют, что геометрия способна либо сделать фигуру идеальной, либо обезобразить ее. Особенно это касается такого модного принта, как полоска. Вертикальная полоска и асимметричный крой — ужасное сочетание, которое сделает непропорциональной даже Ирину Шейк.
Выход: платье-рубашка с вертикальной полоской чуть выше колена.
Учимся подбирать гардероб по фигуре:
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