Длина имеет значение: платья, которые могут удлинить (или укоротить) ноги

Не секрет, что казаться стройнее с помощью одежды вполне реально. Грамотно подобранный гардероб поможет подчеркнуть достоинства фигуры и скорректировать ее недостатки. Показываем, какие стилистические приемы стоит взять на воооружение, а от каких фасонов лучше отказаться.

Платье-комбинация

Любимое платье it-girls и модных блогеров идет далеко не всем. Даже обладательницы длинных ног жалуются, что комбинация уменьшает рост. Все дело в том, что неправильная длина (чуть ниже колена) и отсутствие разреза скрывают реальную длину ног.

Выход: макси-комбинация с высоким разрезом от бедра.

Романтичное платье

Образ нежной принцессы немыслим без плиссе и кружева. Но часто девушки забывают о правильной длине. Экстремально короткое мини-платье с плиссировкой визуально увеличивает бедра и в целом добавляет объем.

Выход: платье из крупного кружева длиной чуть выше колена.

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Сам по себе этот декоративный элемент безобиден. Все зависит от типа юбки. Обтягивающее мини — проигрышный вариант, потому что сделает верх массивным.

Выход: платье с юбкой А-силуэта чуть выше колена.

Платье с воланами

Декоративные элементы в виде рюшей и воланов не сдают лидирующих позиций на подиуме. Они не только эффектно выглядят, но и могут скорректировать фигуру: подчеркнуть изящные плечи, увеличить грудь и показать узкую талию. Однако неправильный фасон платья с воланами может изуродовать из-за лишнего объема на подоле и отсутствия акцента на талии.

Выход: платье без оборок на подоле длиной до колена или выше.

Платье в полоску

Стилисты единогласно заявляют, что геометрия способна либо сделать фигуру идеальной, либо обезобразить ее. Особенно это касается такого модного принта, как полоска. Вертикальная полоска и асимметричный крой — ужасное сочетание, которое сделает непропорциональной даже Ирину Шейк

Выход: платье-рубашка с вертикальной полоской чуть выше колена.

Учимся подбирать гардероб по фигуре:

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