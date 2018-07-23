3D-модели людей помогут подбирать одежду

Компания Texel, резидент фонда «Сколково» , представила технологию цветного сканирования людей.

3D-сканер представляет собой вращающуюся раму высотой в человеческий рост с датчиками-сенсорами, сообщает «Известия» . Сам процесс происходит довольно просто: человек заходит в сканер, рама оборачивается вокруг него, затем система обрабатывает данные и выдаёт трехмерный аватар. На всё это уходит около двух минут. Отмечается, что российский проект не имеет аналогов в мире.

В дальнейшем собственную модель можно использовать для примерки одежды в онлайновых магазинах. При этом нейросети и искусственный смогут подбирать пользователям фасоны, цвета, сочетания предметов одежды в зависимости от типа фигуры.

Шопинг из дома

По словам руководителя проекта Максима Федюкова, массовое производство одной и той же модели уйдет в прошлое, а заменит её индивидуальный пошив каждой вещи для конкретного человека. Ключевую роль в этом переходе и сыграет цветное сканирование людей. Для этого необходимо принять необходимые стандарты, чтобы мировая легкая промышленность смогла пойти по новому пути развития.

В будущем, как отметил Федюков, анализ трехмерных моделей жителей разных стран с помощью алгоритмов машинного обучения и ИИ позволит отказаться от массивного 3D-сканера и заменить его простым смартфоном. Последний сможет делать трехмерные аватары, используя только фотографии.

Ранее News.ru рассказал, что в ближайшие пять лет могут появиться первые робофабрики по пошиву одежды.