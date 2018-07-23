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3D-модели людей помогут подбирать одежду
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3D-модели людей помогут подбирать одежду 

News.ru 1 час назад
Компания Texel, резидент фонда «Сколково», представила технологию цветного сканирования людей.
3D-сканер представляет собой вращающуюся раму высотой в человеческий рост с датчиками-сенсорами, сообщает «Известия». Сам процесс происходит довольно просто: человек заходит в сканер, рама оборачивается вокруг него, затем система обрабатывает данные и выдаёт трехмерный аватар. На всё это уходит около двух минут. Отмечается, что российский проект не имеет аналогов в мире.
В дальнейшем собственную модель можно использовать для примерки одежды в онлайновых магазинах. При этом нейросети и искусственный смогут подбирать пользователям фасоны, цвета, сочетания предметов одежды в зависимости от типа фигуры.
Шопинг из дома
По словам руководителя проекта Максима Федюкова, массовое производство одной и той же модели уйдет в прошлое, а заменит её индивидуальный пошив каждой вещи для конкретного человека. Ключевую роль в этом переходе и сыграет цветное сканирование людей. Для этого необходимо принять необходимые стандарты, чтобы мировая легкая промышленность смогла пойти по новому пути развития.
В будущем, как отметил Федюков, анализ трехмерных моделей жителей разных стран с помощью алгоритмов машинного обучения и ИИ позволит отказаться от массивного 3D-сканера и заменить его простым смартфоном. Последний сможет делать трехмерные аватары, используя только фотографии.
Ранее News.ru рассказал, что в ближайшие пять лет могут появиться первые робофабрики по пошиву одежды.
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