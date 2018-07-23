В «Сколково» разработали сканер для создания 3D-моделей людей

Компания Texel создает уникальный комплекс для сканирования людей. Устройство напоминающее рамку с датчиками-сенсорами вращается вокруг человека, а отечественная программа превращает эти данные полученные данные в цифровую модель. В перспективе авторы проекта планируют опробовать самообучаемый алгоритм, который будет распознавать параметры тела по фотографиям с камеры мобильного телефона.

Как пишут «Известия» , разработка может стать прекрасным подспорьем для интернета площадок, которые специализируются на продаже одежды. По оценке специалистов, потребность в индивидуальном дизайне и пошиве будет возрастать год от года. Уже сейчас онлайн-магазины теснят привычные торговые центры за счет более гибкой политики и бесконечного ассортимента товаров.

Кроме того, новинка может найти применения в медицине, спорте, производстве сувенирных изделий. К примеру, врач сможет подобрать протез по индивидуальным параметрам, а фитнес тренер дистанционно создать программу для проработки отдельных групп мышц.

Ранее Пятый канал рассказывал, как американские инженеры улучшили «осязание» протезов при движении.