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В «Сколково» разработали сканер для создания 3D-моделей людей
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В «Сколково» разработали сканер для создания 3D-моделей людей 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Компания Texel создает уникальный комплекс для сканирования людей. Устройство напоминающее рамку с датчиками-сенсорами вращается вокруг человека, а отечественная программа превращает эти данные полученные данные в цифровую модель. В перспективе авторы проекта планируют опробовать самообучаемый алгоритм, который будет распознавать параметры тела по фотографиям с камеры мобильного телефона.
Как пишут «Известия», разработка может стать прекрасным подспорьем для интернета площадок, которые специализируются на продаже одежды. По оценке специалистов, потребность в индивидуальном дизайне и пошиве будет возрастать год от года. Уже сейчас онлайн-магазины теснят привычные торговые центры за счет более гибкой политики и бесконечного ассортимента товаров.
Кроме того, новинка может найти применения в медицине, спорте, производстве сувенирных изделий. К примеру, врач сможет подобрать протез по индивидуальным параметрам, а фитнес тренер дистанционно создать программу для проработки отдельных групп мышц.
Ранее Пятый канал рассказывал, как американские инженеры улучшили «осязание» протезов при движении.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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