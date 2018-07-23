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В «Сколково» разработали сервис для создания 3D-модели человека
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В «Сколково» разработали сервис для создания 3D-модели человека 

RB.ru 1 час назад
Система цветного сканирования представляет собой 3D-сканер высотой в человеческий рост с датчиками-сенсорами и российским программным обеспечением. Рама сканера делает оборот вокруг человек за 30 секунд, после чего система в течение еще 60 секунд обрабатывает данные и показывает трехмерную модель.
Разработчики полагают, что 3D-модель человека будет полезна для виртуальной примерки одежды, изготовления сувенирных статуэток, идентификации по фигуре и в других направлениях.
При этом, как отмечают разработчики, нейросети и искусственный интеллект смогут разработать рекомендации по выбору фасона, цвета, сочетанию предметов одежды в зависимости от типа фигуры человека.
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