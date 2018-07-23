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Очень странно: Хлоя Морец в… квадратном платье. Голосуй!
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Очень странно: Хлоя Морец в… квадратном платье. Голосуй! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Вчера в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Неправильное воспитание Кэмор Пост», где одну из главных ролей сыграла Хлоя Морец (21). Героиня Хлои — типичный подросток, которого отправили на принудительное лечение в клинику для… гомосексуалистов.
https://www.youtube.com/watch?v=VEdngvMGjg0
Для выхода на красную дорожку звезда выбрала неоднозначный наряд. В квадратном платье фигуру девушки не видно, да и расцветка, честно говоря, оставляет много вопросов.
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В общем, выглядела Хлоя странно. А как тебе ее образ? Голосуй!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ochen-stranno-hloya-morets-v-kvadratnom-plate-golosuj/
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