Очень странно: Хлоя Морец в… квадратном платье. Голосуй!

Вчера в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Неправильное воспитание Кэмор Пост», где одну из главных ролей сыграла Хлоя Морец (21). Героиня Хлои — типичный подросток, которого отправили на принудительное лечение в клинику для… гомосексуалистов.

https://www.youtube.com/watch?v=VEdngvMGjg0

Для выхода на красную дорожку звезда выбрала неоднозначный наряд. В квадратном платье фигуру девушки не видно, да и расцветка, честно говоря, оставляет много вопросов.

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В общем, выглядела Хлоя странно. А как тебе ее образ? Голосуй!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ochen-stranno-hloya-morets-v-kvadratnom-plate-golosuj/