4 ярких аксессуара для пляжа и города

Я люблю лето за то, что можно буквально обложить себя яркими вещами и не выглядеть так, будто впала в детство. В этом сезоне все должно быть практичным и веселым. Вместе с интернет-магазином InColors я подобрала для тебя несколько летних аксессуаров.

1. Пляжная сумка

Даже если максимум что тебе светит этим летом — поездка на озеро за город, покупкой пляжной сумки пренебрегать не стоит. Это многофункциональная вещь: на пляж, на шоппинг, на пикник или любую летнюю прогулку. Сумка из полиэстера с удобными широкими ручками прочная и легкая. После использования ее можно аккуратно свернуть и убрать в чехол, который идет в комплекте. Выбрать что-то одно среди разнообразия принтов будет не просто. Мне больше всего понравились сумки с репродукциями известных картин: подсолнухи Ван Гога, «Девушка с жемчужной сережкой» Вермеера, «Крик» Мунка и другие шедевры. Еще один магазинно-пляжный вариант — сумка-маечка из прочного нейлона. Можно носить как на плече, так и в руке. Есть однотонные модели или с животными принтами. Классика пляжной моды — большая хлопковая сумка с веревочными лямками. За ней сложнее ухаживать, зато эта вещь точно не на один сезон. Заказать пляжную сумку

2. Рюкзак

Подборка летняя, но я все равно не смогла оставить без внимания вещь на каждый сезон — рюкзак легендарного бренда Fjallraven Kanken. Создатели Kanken учли все потребности людей с динамичным образом жизни. Подойдет для активного отдыха и для повседневной городской жизни. Это первые рюкзаки с жестким основанием. Оно позволяет равномерно распределять нагрузку по всей спине и не портить осанку. Рюкзак Kanken прочный, легкий и очень вместительный. Есть модели трех форматов: mini — шириной 20 сантиметров и высотой 29 сантиметров, classic — шириной 27 сантиметров и высотой 38, big — шириной 35 сантиметров и высотой 45. У рюкзаков скандинавский минималистичный дизайн и большой выбор расцветок. Эту вещь легко узнать по фирменному логотипу с красной лисой. InColors — официальный дилер Fjallraven Kanken, так что у них ты точно купишь оригинальный качественный рюкзак. Заказать рюкзак Kanken

3. Косметичка

Яркая глянцевая косметичка известного лондонского бренда Catseye идеально подойдет для отдыха у моря или у бассейна. Она водонепроницаемая, с прозрачной непромокаемой подкладкой внутри и маленьким карманом. Главная фишка косметичек Catseye — очаровательные принты. Есть домашние животные, роскошный розовый фламинго или винтажная картинка. Милая вещица для поднятия настроения. Заказать косметичку Catseye

4. Пляжное покрывало

Завершают мою подборку покрывала, которые ты точно не спутаешь с другими на пляже. Американский бренд BigMouth удивляет оригинальными формами и дизайном. У него есть покрывала в виде смайлика, радуги или разноцветного черепа в духе мексиканского Дня мертвых (как в мультфильме «Тайна Коко»). Самая популярная тема — еда. Покрывала в виде авокадо, банана, ананаса, пиццы, бургера, мороженого и других вкусностей выглядят очень сочно. У покрывала есть мягкий впитывающий слой, так что его можно использовать и как полотенце. Аксессуар упакован в прозрачную сумку с веревочными ручками. Заказать пляжное покрывало В InColors есть еще много полезных и ярких вещей от европейских брендов: ланчбоксы, канцтовары, стильные аксессуары, большой выбор сумок и рюкзаков. InColors даст тебе идеи для уникальных подарков. Здесь ты можешь заказать креативные японские игрушки-подушки CraftHolic — невероятно мягкие зайцы и медведи причудливой вытянутой формы.

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