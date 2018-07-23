Как сделать потертости на джинсах своими руками

Парадоксально, но факт: одно время действительно считалось, «чем потрепаннее, тем моднее» будут ваши джинсы! С тех пор мода на рваные и потертые модели немного поутихла, но в прошлое не ушла. Совершенно необязательно впадать в крайности и превращать новенькие джинсы в лохмотья, но небольшие затертости действительно смотрятся стильно.

Сегодня мы поговорим о том, как добиться такого эффекта своими руками.

Как сделать потертости на джинсах

Существует несколько способов, каждый из которых легко доступен каждому.

1. Пемза

Для того, чтобы сделать небольшие потертости, отлично подойдет обыкновенная пемза. С ее помощью можно истончить ткань и придать ей изношенный вид. Как абразивный материал действует достаточно мягко.

2. Наждачная бумага

Примерно такой же эффект оказывает обработка наждачкой, причем вы можете варьировать степень повреждений благодаря разной зернистости. С ее помощью вы можете растереть джинсы буквально до дырок.

3. Терка

Тяжелая артиллерия! Этот инструмент определенно нанесет материалу серьезные повреждения и, скорее всего, порвет его, что может быть как раз тем самым эффектом, который вам и нужен.

Как сделать дырки на джинсах

Если ваши джинсы жаждут радикальных перемен, вероятно, одними только потертостями ограничиваться не стоит.

Чтобы сделать дырки, вам понадобятся ножницы и пинцет.

Определите, где вы хотите сделать надрезы. Чаще всего их располагают на передней стороне бедра или на коленях. Сложите джинсы по боковым швам и сделайте на два или более надреза в желаемых местах, не доходя до швов.

Затем вооружитесь пинцетом: ваша задача состоит в том, чтобы вытащить вертикальные нити, оставив горизонтальные нетронутыми.