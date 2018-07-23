Что из украшений стоит купить себе уже сейчас

Как быть впереди планеты всей с модными находками? Ответ прост: смотреть исключительно в будущее и ориентироваться на тенденции, которые станут актуальными не сегодня, а завтра.

Примерно по этому принципу «готовь сани летом» и рождаются дизайнерские коллекции: в первый месяц осени мы наблюдаем, что будем носить следующим летом, а в феврале делаем прогнозы на конец года и будущую зиму, которая наступит лишь полгода спустя.

По такой же логике мы сейчас решили ответить на вопрос «Что новенького купить себе из украшений?» и обратились к уличной моде на показах сезона осень-зима 2018/2019.

Кольца планет

В простых украшениях есть свой непередаваемый шарм, особенно когда форма выбрана причудливая и разглядывать ее хочется без остановки. Такие кольца из нескольких окружностей в одном мы подвели бы под понятие «минимализм на каждый день».

Именная история

Скажите свое имя, и мы ответим, какое украшение вам стоит подобрать. Мода на подвески с буквами уверенно переходит в новый сезон. Какую выбрать? Обратите внимание на размер: пусть он будет нескромным, ведь речь идет о вашей личной эмблеме.

Круги, шары и сферы

По закону гармонии похожие по форме геометрические фигуры всегда будут сочетаться друг с другом. Именно поэтому на тему круглых сережек-колец с жемчугом у нас сомнений нет: они получат множество комплиментов!

На вес золота

Если вы ищете такую пару сережек, которой не придется «изменять» с другими, то летом присмотритесь к розовому и желтому золоту в специфических формах. Ведь желание не быть как все распространяется в том числе и на повседневные украшения, и именно они и формируют до конца ваш персональный стиль.

Разомкнутый круг

Не стоит недооценивать благородную красоту серебра, особенно в украшениях лаконичного дизайна. С браслетами С-образной формы у нас особая любовь, с тех пор как они — лучшая компания стильным наручным часам.

На цепи

Тот случай, когда украшение не так завораживает само по себе, как манера носить его. Для тех, кто соскучился по ожерельям-чокерам, такая цепочка может быть «спасением», и главное — любой наряд с ее присутствием станет чуточку интереснее.