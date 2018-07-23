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Kenzo и WWF создали коллекцию в поддержку тигров
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Kenzo и WWF создали коллекцию в поддержку тигров 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Kenzo совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF) и пивной компанией Tiger Beer выпустили коллекцию в поддержку диких тигров. Для ее создания креативные директоры Kenzo Умберто Леон и Кэрол Лим сотрудничали с начинающими художниками со всего света. В разработке коллекции участвовали Эстер Го (Сингапур), Жюльен Тан (Камбоджа), Мэрил Смит (США) и Шон Лин (Малайзия). Они встретились со специалистом WWF из Бутана, чтобы узнать о положении диких тигров. На некоторых вещах есть QR-код, по нему можно узнать историю тигра, который вдохновил дизайнера, и дополнительную информацию о диких тиграх. Футболки выполнены из органического хлопка, все средства от продаж будут перечислены WWF для сохранения популяции тигров.
Ранее о подобной инициативе объявили Rag & Bone.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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