Kenzo и WWF создали коллекцию в поддержку тигров

Kenzo совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF) и пивной компанией Tiger Beer выпустили коллекцию в поддержку диких тигров. Для ее создания креативные директоры Kenzo Умберто Леон и Кэрол Лим сотрудничали с начинающими художниками со всего света. В разработке коллекции участвовали Эстер Го (Сингапур), Жюльен Тан (Камбоджа), Мэрил Смит (США) и Шон Лин (Малайзия). Они встретились со специалистом WWF из Бутана, чтобы узнать о положении диких тигров. На некоторых вещах есть QR-код, по нему можно узнать историю тигра, который вдохновил дизайнера, и дополнительную информацию о диких тиграх. Футболки выполнены из органического хлопка, все средства от продаж будут перечислены WWF для сохранения популяции тигров.

Ранее о подобной инициативе объявили Rag & Bone.