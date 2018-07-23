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The Weeknd — дизайнер
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The Weeknd — дизайнер 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Вряд ли, когда в прошлом году выпускал свою линию одежды, мог подумать, что она станет настолько востребованной и популярной. Если вдруг кто-то слышит впервые, что — ещё и дизайнер, вы наверняка видели значок ХО. Так вот это и есть творение певца. А на подходе, что, называется, на низком старте, вторая стильная коллекция — летняя. Состоять она будет из предметов. Среди них баскетбольные джерси и шорты, рубашки поло, спортивные костюмы в новых расцветках, кепки, пластиковые шлепки. А на чем не скупился, так на это на футболках и лонгсливах с надписями «119Х» и «Till». Их певец, похоже, любит больше всего.
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