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Худшие образы недели: медуза, завуч и торт с кремом
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Худшие образы недели: медуза, завуч и торт с кремом 

Я Покупаю 45 минут назад
Фото: Я Покупаю
Ана Рухас
Модель, скорее всего, отчаянно желает познакомиться с шотландцем, иначе зачем она испортила легкое романтичное платье столь уродливыми чулками?
Игги Азалия
Платье, подчеркивающее фигуру певицы, само по себе выглядет неплохо. А вот сапоги, привлекающие всеобщее внимание, Игги, судя по всему, выбирала с закрытыми глазами. Они зрительно разрезают фигуру на две части.
Кэти Перри
Кружевное розовое платье-ночнушка вместе с кроссовками выглядит довольно странно. Предположим, певица устала после вечеринки и переобулась в сменку (которая как раз поместилась бы в ее объемную сумку), но тогда откуда взялся берет?
Кили Шэй Смит
Жена Пирса Броснана знаменита на весь мир своими формами — и ничуть не стесняется их, но часто от нарядов Кили можно впасть в ступор. Например, это небесно-голубое платье с кружевами и рюшами превращает ее в торт с кремовыми розочками.
Лив Тайлер
Узнаете ли вы в этом завуче знаменитую королеву эльфов? Кажется, такие блузки выбирали в конце прошлого века для корпоративов, но в 2018 году они не особо актуальны.
Кайли Миноуг
Если бы Миноуг смотрела советские мультики, то она бы точно напевала про себя: «Мы веселые медузы, мы похожи на арбузы». Интересно, что под этим арбузом хотела скрыть Кайли? Ведь с фигурой у нее все в порядке.
Другие провальные образы звезд:
Привидения, интердевочка и анимешница
Тумбочка, Барби и воздушный шар  Клоунесса, БДСМ-доминатрикс и путана
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