Беременная Кейт Аптон впервые вышла в свет

На прошлой неделе Кейт Аптон (26) порадовала поклонников радостной новостью — скоро она станет мамой. А в субботу она впервые вышла в свет — модель пришла на вечеринку The Maxim Hot 100 Experience вместе с мужем бейсболистом Джастином Верландером (35).

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Для выхода Кейт выбрала сияющее платье с пайетками, а Джастин — лавандовый костюм. Напомним, пара поженилась в ноябре прошлого года после пяти лет отношений.

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