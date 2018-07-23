Ещё
Беременная Кейт Аптон впервые вышла в свет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Беременная Кейт Аптон впервые вышла в свет 

Peopletalk 37 минут назад
Фото: Peopletalk
На прошлой неделе Кейт Аптон (26) порадовала поклонников радостной новостью — скоро она станет мамой. А в субботу она впервые вышла в свет — модель пришла на вечеринку The Maxim Hot 100 Experience вместе с мужем бейсболистом Джастином Верландером (35).
все слайды
Для выхода Кейт выбрала сияющее платье с пайетками, а Джастин — лавандовый костюм. Напомним, пара поженилась в ноябре прошлого года после пяти лет отношений.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/beremennaya-kejt-apton-vpervye-vyshla-v-svet/
Peopletalk: последние новости
Осторожно, горячо! Откровенные фотографии Ким Кардашьян Звезда «Полицейского с Рублевки» Софья Каштанова рассказала о трех правилах стиля Итоги недели от автора Telegram-канала Good morning, Karl!: о Бейонсе для Balmain, новом парфюме Calvin Klein и модном показе во дворе музея
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как изменилась фигура Квитко с начала ее карьеры13
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле49
«Папа, почему бы тебе не съехать?»51
Трагическая история любви самых высоких людей1
Пышнотелые красотки, ставшие модными иконами
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
01:00
Бузова засветила помолвочное кольцо
Звёзды Шоу-бизнес
05:35
Пышнотелые красотки, ставшие модными иконами
Звёзды
10:10
Настоящие имена знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение