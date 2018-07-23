Соломенные канотье, хлопковые фуражки и панамы Ruslan Baginskiy для жаркого лета

Создатель бренда головных уборов Руслан Багинский не забывает о своей любви к природе и путешествиям, работая над каждой новой коллекцией. Предыдущую кампанию марка снимала в горах Грузии, а фоном для круизной коллекции стал украинский биосферный заповедник «Аскания-Нова». Палитра новых головных уборов Ruslan Baginskiy перекликается с цветовой гаммой заповедника: классические соломенные канотье, федоры, панамы, фирменные фуражки из хлопка и соломы выполнены в оттенках молочного, песочного и розового кварца. Лицом коллекции стала известная модель Марина Полканова. Она впервые сотрудничала с украинским брендом, работав до этого с Gucci, Valentino, Givenchy, Hermès, Céline, Rochas и Dries Van Noten. Премьера рекламной кампании с Мариной состоялась в Париже во время Недели высокой моды. Плакаты со снимками команда Ruslan Baginskiy расклеила на самых модных улицах города: Сент-Оноре, бульваре Капуцинок и возле Вандомской площади.