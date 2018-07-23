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Кайли и Крис Дженнер перевыпустят совместную коллекцию макияжа
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Кайли и Крис Дженнер перевыпустят совместную коллекцию макияжа 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Кайли Дженнер объявила о перевыпуске коллекции макияжа Kris x Kylie Collection, созданной Кайли в коллаборации с ее мамой Крис Дженнер. Коллекция была выпущена в мае этого года — в нее вошли карандаши для губ, жидкие помады, палетка хайлайтеров, румяна, блески и палетка теней.
Кроме того, в продажу вновь поступит палетка теней для век Nice из новогодней коллекции Holiday 2017. В нее войдут 14 матовых и блестящих теней для простого дневного макияжа и яркого вечернего образа.
Все средства можно будет приобрести 24 июля на официальном сайте косметического бренда Kylie Cosmetics.
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