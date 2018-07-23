Новый выход Кендал Дженнер в Yeezy. Сколько стоит такой свитшот? 

Бренд Канье Уэста (40) поддерживает не только его супруга Ким Кардашьян (37), но и ее сестры. Так, например, Кендалл Дженнер (22) на днях заметили на улице в Yeezy.
Серо-коричневый свитшот модель дополнила велосипедками (главный тренд этого лета), сумкой Louis Vuitton и белыми кроссовками с высокими носками.
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Кстати, стоит свитшот 1690 долларов (около 107 тысяч рублей). Нравится образ?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-vyhod-kendal-dzhenner-v-yeezy-skolko-stoit-takoj-svitshot/