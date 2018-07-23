Платье от жены Вайнштейна, сюртук Dior, Ким и Канье в гостях: как прошла свадьба рэпера Pusha T и его возлюбленной

41-летний рэпер, враг Дрейка Pusha T через год после помолвки женился на своей подруге Вирджинии Уильямс

Pusha T и Вирджиния Уильямс провели свадьбу в отеле в Вирджиния-Бич. Праздник состоялся еще 21 июля, и Уильямс признавалась в беседе с журналом Brides, что число 721 (номер месяца в году и день) преследует ее постоянно. 21 июля прошлого Pusha T сделал ей предложение ровно в 7:21 вечера — и она сказала да.

Для торжественной церемонии рэпер выбрал кремово-белый пиджак Dior, а его подруга — кружевное платье бренда Marchesa, принадлежащего супруге скандального продюсера Харви Вайнштейна , которого сейчас судят за харрасмент и изнасилования. Позже невеста переоделась в более демократичный наряд от Reem Acra.

Официальную съемку на празднике вел журнал Vogue, но в Сети можно найти и снимки, сделанные гостями торжества.

Приняли приглашение на свадьбу и звезда реалити Ким Кардашьян с мужем-рэпером Канье Уэстом. Канье блеснул на вечеринке в классическом костюме без галстука, а Ким обтянула все свои прелести золотым платьем.

Одного рэпера на свадьбе точно нельзя было увидеть: это Дрейк. Он и Pusha T — давние враги, ведь именно Pusha T своей критической песней все-таки вынудил Дрейка признаться в том, что у него есть внебрачный сын от звезды фильмов для взрослых.

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Фото:Instagram