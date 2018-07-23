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adidas представил новые беговые кроссовки Solarboost
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adidas представил новые беговые кроссовки Solarboost 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
На создание Solarboost дизайнеров вдохновили инженерные решения NASA. Новая беговая модель дарит ощущение непревзойдённого уровня комфорта и возврата энергии во время бега. Обувь идеально сконструирована благодаря использованию материала с волокнами Parley.
Все элементы Solarboost помогают бегунам достичь лучшего результата. Модель весит 295 граммов (что на 15 граммов меньше предыдущих Energy Boost). Кроссовки были протестированы в разных погодных условиях. Технологии Tailored Fibre Placement и Aramis обеспечивают устойчивость и поддержку средней части стопы. Создатели также обновили задник Fitcounter, который надёжнее поддерживает пятку и защищает ахиллово сухожилие. Промежуточная подошва на 85% выполнена из материала Boost, что обеспечивает совершенную амортизацию. Фото: adidas Фото: adidas
Крис Экман
старший менеджер по продукту adidas Running — Мы поняли, что пришло время изменить беговую обувь. Для создания нового силуэта мы черпали вдохновение в автомобильной и аэрокосмической индустрии, где открыли для себя Tailored Fibre Placement. Мы первыми внедрили технологию Tailored Fibre Placement в производство беговой обуви, и это позволило создать самый прогрессивный силуэт в истории adidas Running. Новые кроссовки уже можно приобрести в фирменных магазинах adidas и на официальном сайте. Статьи по теме adidas представил новое поколение кроссовок AlphaBOUNCE adidas представил усовершенствованные кроссовки UltraBOOST и UltraBOOST X adidas представляет новые кроссовки Laceless Как выбрать кроссовки для бега
Запись «adidas представил новые беговые кроссовки Solarboost» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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