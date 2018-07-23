Игроки футбольного клуба «Уфа» получили новую игровую форму на предстоящий сезон. В коллекции появилась черно-золотая расцветка. 

В коллекции появилась черно-золотая расцветка. Презентовали форму сами футболисты команды. Полузащитник Азамат Засеев представил новый для игроков «Уфы» цвет формы — черно-золотой. Такая раскраска должна ассоциироваться с нефтью и медом — достояниями Башкирии. Этот комплект будет резервным, но, по словам пресс-секретаря клуба, фанаты смогут увидеть его уже на одной из ближайших игр. Еще один полузащитник Кэтэлин Карп вышел на сцену в традиционной красной форме, новичок команды Данил Круговой показал зрителям гостевую белую форму, а вратарь Алексей Чернов — ярко-зеленую. На груди у футболистов появилась надпись Terra Bashkiria. — Форму мы меняем каждый сезон, традиционно для нас ее делает испанская компания Joma, но в этот раз в разработке участвовали и уфимские ребята из Digital Sport. Мы представили не только новый комплект одежды, но и новую экипировку. Она будет бирюзовой, с надписью We are Ufa на груди, — сообщил пресс-секретарь ФК «Уфа». Уже 26 июля футболисты дебютируют в Лиге Европы против словенского «Домжале».