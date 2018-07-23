6 образов Гвинет Пэлтроу из 90-х, которые нужно повторить сейчас

На премьере «Гамлета» в 2000 году Гвинет выглядела так, будто сошла с билборда рекламой кампании Calvin Klein авторства Рафа Симонса: куртка и джинсы из денима, водолазка и кроссовки, до боли напоминающие Nike Air Max 97. Благо, в этом сезоне носить джинсовый «комплект» стало вновь не зазорно.

Макси-платье-рубашка в стиле The Row — лучший вариант для летних будней. В случае с Гвинет одинаково актуален и для свидания с Брэдом Питтом

Туфли на небольшом устойчивом каблуке и с тонкими ремешками только начинают путь в мир трендов. Свои вариации на тему уже представили Céline, Attico и молодой, но очень перспективный бренд By Far — за этими парами придется поохотиться.

Выбор аксессуаров особенно удавался Гвинет. Да-да, актриса выгуливала плетеную сумку с бамбуковыми ручками, которую сейчас хотят все, еще 20 лет назад. И не с чем-нибудь, а с брючным костюмом мужского кроя, кроп-топом и множеством тонких цепочек на шее. Тот случай, когда образ можно воспроизвести с точностью до деталей.

Не устанем напоминать, что леопард триумфально вернулся в наши жизни и игнорировать это не стоит. Классика жанра — пальто с хищным окрасом. Чтобы не выглядеть вульгарно, носите его как Гвинет, с простыми монохромными образами. Образ, который доказывает вневременную силу базовых вещей. Синие прямые джинсы, кеды, кожаный жакет, белая футболка и черный джемпер — просто, стильно и удобно.