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10 очень смелых вещей из кожи
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10 очень смелых вещей из кожи 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Мода учит нас не бояться экспериментов и постоянно предлагает все более и более смелые тренды. В числе последних — кожа. Мини-юбки, топы и даже лаковые брюки дизайнеры советуют нам носить не только осенью, но и летом, компенсируя довольно тяжелую фактуру смелыми фасонами. Больше всего в коже можно найти мини-юбок. Если черный лаковой моделью вас уже не удивить, обратите внимание на бежевую Manokhi или красную Drome со сложной драпировкой. Едва ли в них придешь в офис, но для рабочих будней всегда есть длина миди — как у Goen J. и Solace London. Но, пожалуй, наши фавориты — красные платья. Носите алое Alexa Chung на белую футболку, а корсетную модель Tufi Duek на голое тело. И ничего не стесняйтесь.
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