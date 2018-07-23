Меган Маркл и Кейт Миддлтон вышли в свет вдвоем

Похоже, у Меган Маркл налаживаются отношения не только с королевой Елизаветой: на днях она впервые вышла в свет вдвоем с герцогиней Кэтрин. Оставив мужей дома, Кейт и Меган отправились на финал Уимблдонского турнира посмотреть игру Серены Уильямс , которая в мае приезжала на свадьбу подруги (и даже, говорят, выиграла парочку пивных конкурсов в неофициальной части праздника).

Не секрет, что в королевской семье обожают теннис: Кэтрин, к примеру, является патронессой Всеанглийского клуба лаун-тенниса, — поэтому герцогини очень эмоционально следили за матчем и расстроились, когда Серена отдала победу немке Анжелике Кербер

Девушки весело переговаривались друг с другом и много смеялись — судя по всему, по своим принцам они совсем не скучали. Можно только восхищаться, как виртуозно сочетались между собой их образы: Кейт подчеркнула точеную женственную фигуру, выбрав элегантное летнее платье Jenny Packham, а Меган решила пойти от обратного, надев рубашку Ralph Lauren в бело-синюю вертикальную полоску и белые широкие штаны с высокой талией. Подружки или сестры, по-другому не скажешь!

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