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Девушкам предложили натянуть штаны до плеч
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Девушкам предложили натянуть штаны до плеч 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американский магазин одежды Cassie's Corner выпустил комбинезон цвета фуксия, который шокировал пользователей в интернете. Об этом сообщает The Sun.
Внешне он выглядит как натянутые до плеч широкие штаны. Когда производитель опубликовал фотографию товара, многие клиенты затроллили наряд в социальных сетях.
Некоторые сравнили его с персонажами из популярных телесериалов, например, с длинноногой Legs Lady из американского анимационного ситкома «Гриффины».
Другие поражались «инновационности» наряда. «А я-то думал, как мне бесплатно сводить четверых моих детей в Диснейленд», — шутили одни. «Я не понимаю, над чем все смеются. По-моему, это идеальный костюм для прыжков с парашютом. Парашют даже не понадобится», — забавлялись другие.
Комбинезон-штаны продавался на официальном сайте магазина за 25 фунтов (2 000 рублей) и был раскуплен практически мгновенно. Сайт магазина даже начал давать сбой из-за большого количества посетителей.
В мае британский бренд женской одежды Pretty Little Thing выпустил джинсы, порванные на ягодицах. «Черные рваные джинсы с высокой талией и протертыми ягодицами», которые спереди выглядят как обыкновенные зауженные джинсы, вызвали волну возмущения среди покупателей в соцсетях.
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Женский форум
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