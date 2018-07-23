Девушкам предложили натянуть штаны до плеч

Американский магазин одежды Cassie's Corner выпустил комбинезон цвета фуксия, который шокировал пользователей в интернете. Об этом сообщает The Sun.

Внешне он выглядит как натянутые до плеч широкие штаны. Когда производитель опубликовал фотографию товара, многие клиенты затроллили наряд в социальных сетях.

Некоторые сравнили его с персонажами из популярных телесериалов, например, с длинноногой Legs Lady из американского анимационного ситкома «Гриффины».

Другие поражались «инновационности» наряда. «А я-то думал, как мне бесплатно сводить четверых моих детей в Диснейленд», — шутили одни. «Я не понимаю, над чем все смеются. По-моему, это идеальный костюм для прыжков с парашютом. Парашют даже не понадобится», — забавлялись другие.

Комбинезон-штаны продавался на официальном сайте магазина за 25 фунтов (2 000 рублей) и был раскуплен практически мгновенно. Сайт магазина даже начал давать сбой из-за большого количества посетителей.

В мае британский бренд женской одежды Pretty Little Thing выпустил джинсы, порванные на ягодицах. «Черные рваные джинсы с высокой талией и протертыми ягодицами», которые спереди выглядят как обыкновенные зауженные джинсы, вызвали волну возмущения среди покупателей в соцсетях.