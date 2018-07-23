Audemars Piguet выпустит уникальные часы для России

Часовая мануфактура Audemars Piguet к 125-летию ГУМа выпустит уникальную версию знаменитой модели Royal Oak. Часы с красным циферблатом в корпусе из нержавеющей будут изготовлены в единственном экземпляре и появятся в бутике марки в ГУМе в сентябре.

Модель Royal Oak Red Square оснащена мануфактурным механизмом 2924 с турбийоном и индикатором запаса хода. Циферблат часов украшен фирменным узором «Tapisserie», накладные часовые метки и стрелки выполнены из белого золота с люминесцентным покрытием. Цвет циферблата (подобный оттенок красного используется в Royal Oak впервые) выбран как отсылка к Красной площади. На задней крышке выгравирован логотип ГУМа и надписи GUM и RED SQUARE.