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Кендалл Дженнер в Париже: сразу два выхода модели
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Кендалл Дженнер в Париже: сразу два выхода модели 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Всего пару дней назад Кендалл Дженнер (22) веселилась на вечеринке в честь дня рождения своего бойфренда Бена Симмонса (22), как уже улетела работать в Париж.
https://youtu.be/XVf7AgLg1QQ
Папарацци заметили модель во время прогулки по городу. В перерывах между работой Кендалл даже успела сменить два образа: сначала звезда была в красном костюме Marques' Almeida, а потом переоделась в Adidas.
https://www.youtube.com/watch?v=obTziD0OSoc
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kendall-dzhenner-v-parizhe-srazu-dva-vyhoda-modeli/
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Женский форум
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