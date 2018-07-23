Кендалл Дженнер в Париже: сразу два выхода модели

Всего пару дней назад Кендалл Дженнер (22) веселилась на вечеринке в честь дня рождения своего бойфренда Бена Симмонса (22), как уже улетела работать в Париж.

https://youtu.be/XVf7AgLg1QQ

Папарацци заметили модель во время прогулки по городу. В перерывах между работой Кендалл даже успела сменить два образа: сначала звезда была в красном костюме Marques' Almeida, а потом переоделась в Adidas.

https://www.youtube.com/watch?v=obTziD0OSoc

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kendall-dzhenner-v-parizhe-srazu-dva-vyhoda-modeli/