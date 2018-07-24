Билан одевается в секонд-хенде

Дима Билан в последнее время редко эпатирует поклонников и все больше радует их своим творчеством. Любят фанаты певца еще и за чувство стиля. Можно смело утверждать, что Дима задает тренды. Именно поэтому публикация певца в социальных сетях неприятно удивила подписчиков.

Оказалось, что Билан одевается в секонд-хендах и даже ходит в этой одежде в ресторан и посещает светские тусовки.

Подписчики стали выказывать свою неприязнь и интересовались, не противно ли певцу, имеющему достаточно средств, ходить в подобные магазины и покупать уже ношенные вещи.

Билана это позабавило. Он без промедления парировал, что вещи в секод-хендах всегда проходят обработку и бояться подхватить какой-нибудь грибок или болезнь глупо.

Более того, именно сэконд-хенды стали для Димы в студенчестве источником дохода. Он находил в них интересные вещи и перепродавал, выставив ценник в два раза больше.

Певец к подобной практике относится легко и просто. Он спокойно заходит как в бутики ЦУМа , так и в секонд-хенды. Посещал Билан не только столичные магазины, но и барахолки в Европе и Америке.

Я, как не изменяющий себе индивидуум) не смог удержаться, чтобы не зайти в секондхэнд, который попался по дороге! Я часто хожу по блошинкам, ну на сколько позволяет время и ситуация! На #Venicebeach в #losangeles, помнится, скупил пиджаков и всяких интересных вещей! В Индии тащил кальяны и патефоны, на моей любимой #Cuba пластинки и старые книги, в Прибалтике различные олдтаймеры в виде радио ригонда и так далее! Это всегда эмоция, это всегда весело, как минимум! Ну просто кайф! А сейчас — это олимпийки 90 х годов, завезённые из Европы, да хоть откуда! гардероб обновил ☺️ хотя из #ДЛТ в Питере позавчера и из #ЦУМа вчера не вылезал! Вообще, мир многослойный и разный, что за глупость прикипать к чему-то одному, все интересно и НАДа))) #билан #димабилан #жизньодна

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial)

23 Июл 2018 в 9:14 PDT Не так давно он купил себе два килограмма олимпиек. Певец призвал не быть ханжами не прикипать к какому-то одному способу покупки одежды, когда современный рынок предлагает выбор на любой вкус, стиль жизни и кошелек.