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5 не «бабушкиных» вещей в горох до 3000 рублей, как у певицы Зары
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5 не «бабушкиных» вещей в горох до 3000 рублей, как у певицы Зары 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
Vicolo northland, Tenax, Numph5 не «бабушкиных» вещей в горох до 3000 рублей, как у певицы ЗарыУ вещей в горох есть задиристый характер. С одной стороны они выглядят довольно сдержано, а с другой — поднимают настроение лучше плитки шоколада. В горошек может быть все, что угодно: юбки, платья, блузы и даже кроссовки. Но чтобы не выглядеть в горохе так, словно бы надела вещь из бабушкиного шкафа, важно знать несколько несложных приемов.
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5 хитростей, как подружиться с принтом в виде гороха в этом сезоне:
подбери обувь в тон одному из цветов узора — и стильный образ готов,
соедини в одном образе легкое платье в горох, белую футболку и грубые ботинки — необычный образ в стиле гранж готов,
гороховая блузка в комплекте с однотонными джинсами или брюками — беспроигрышный вариант,
белая рубашка в мужском стиле запросто подойдет к юбке в горох самых неожиданных форм,
замиксуй две вещи с горохом разного размера — и твой модный уровень взлетит до небес.
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Понравились идеи? Тогда предлагаем вдохновиться образом певицы Зары и подобрать из нашей подборки вещь с горохом, которая впишется в любой гардероб.
Nümph, 3000 руб.
Vicolo northland, 2 600 руб.
Tenax, 3 000 руб.
Lost ink, 2 900 руб.
Vero moda, 2 350 руб.
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