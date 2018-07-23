5 не «бабушкиных» вещей в горох до 3000 рублей, как у певицы Зары

Vicolo northland, Tenax, Numph5 не «бабушкиных» вещей в горох до 3000 рублей, как у певицы ЗарыУ вещей в горох есть задиристый характер. С одной стороны они выглядят довольно сдержано, а с другой — поднимают настроение лучше плитки шоколада. В горошек может быть все, что угодно: юбки, платья, блузы и даже кроссовки. Но чтобы не выглядеть в горохе так, словно бы надела вещь из бабушкиного шкафа, важно знать несколько несложных приемов.

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5 хитростей, как подружиться с принтом в виде гороха в этом сезоне:

подбери обувь в тон одному из цветов узора — и стильный образ готов,

соедини в одном образе легкое платье в горох, белую футболку и грубые ботинки — необычный образ в стиле гранж готов,

гороховая блузка в комплекте с однотонными джинсами или брюками — беспроигрышный вариант,

белая рубашка в мужском стиле запросто подойдет к юбке в горох самых неожиданных форм,

замиксуй две вещи с горохом разного размера — и твой модный уровень взлетит до небес.

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Понравились идеи? Тогда предлагаем вдохновиться образом певицы Зары и подобрать из нашей подборки вещь с горохом, которая впишется в любой гардероб.

Nümph, 3000 руб.

Vicolo northland, 2 600 руб.

Tenax, 3 000 руб.

Lost ink, 2 900 руб.

Vero moda, 2 350 руб.