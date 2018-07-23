Мода в Instagram: 10 ливанских дизайнеров, которые делают не только платья для принцесс

Хочешь почувствовать себя принцессой — иди к ливанским дизайнерам. Это правило выучили уже все модницы. Без платьев от Elie Saab или Zuhair Murad не обходится, пожалуй, ни одно светское мероприятие. Их наряды не зря обожают голливудские актрисы и невесты всего мира. Вышивка, стразы, шифон кочуют из коллекции в коллекцию, но женственные сказочные платья все равно не надоедают клиентам брендов. Довлеет ли над всеми ливанскими дизайнерами это заклятие милоты? «КВ» собрал Instragram-каналы, где можно посмотреть на другую ливанскую моду.

1. Nicolas Jebran

43-летний Николя Ебран с детства был увлечен искусством, и мода оказалась для него лучшим средством самовыражения, чем холст и краски. Шифон и блеск, конечно, встречаются и в его коллекциях, но это скорее компромисс с сиюминутными правилами, где без этих элементов вечерняя мода, кажется, обойтись не может. Яркие цвета, контрастные сочетания, барочные узоры и авангардная геометрия — все это есть в платьях от Ебрана. В его нарядах на сцену выходят и Джей Ло, и Бейонсе, и Леди Гага , а Кендалл Дженнер выбирает его яркие мини-платья для вечеринок.

Как и любой художник, дизайнер ищет источники вдохновения во всем — от природы до архитектуры. Его платья не рассказывают известные сказки, интерпретированные уже много раз, они сочиняют новые уникальные истории.

2. Rami Kadi

Рами Кади родился в Америке, но большую часть юности провел в Ливане. В Бейруте же он открыл и свой первый бутик в 2011 году в возрасте всего 25 лет. А спустя три года он уже начал презентовать свои коллекции в рамках Недели высокой моды в Париже. Стиль Кади — это плавильный котел восточных и западных традиций, приправленных его увлечением старинными ремесленными техниками. Длинные А-образные силуэты платьев оказываются декорированы узорами, напоминающими пестрые восточные ковры. Экстравагантные сочетания принтов и необычный крой сформировали фирменный стиль Кади. После окончания известной школы моды ESMOD он работал и со своим знаменитым соотечественником Рабихом Кайрузом. Тот, кстати, тоже в своих коллекциях отдает предпочтение урбанистике, а не сказкам.

3. Hussein Bazaza

28-летний Хуссейн Базаза из Бейрута тоже сначала прошел практику у Рабиха Кайруза, а потом работал с Эли Саабом. Сегодня и его самого называют вторым Эли Саабом. Хуссейн признает, что в детстве мечтал стать режиссером, а теперь начинает работу над коллекциями с того, что придумывает себе сказку, — у него даже есть воображаемый друг. Но сказки у Хуссейна получаются вполне себе современными и очень яркими. С детства Хуссейн обожал рисовать цветными карандашами, и это увлечение, похоже, оказывает сильное влияние на его образы. В коллекциях часто встречаются пестрые сочетания оттенков, орнаменты и декоративная отделка, похожая на иллюстрации. На прозрачные лифы Хуссейн помещает яркие аппликации, к монохромным образам добавляет надписи и использует лоскуты разноцветной кожи для создания верхней одежды. Свою первую кутюрную коллекцию модельер представил на Неделе моды Altamoda в Риме в 2016 году.

4. Azzi and Osta

Своим удачным стартом в модной индустрии Джордж Аззи и Ассад Оста тоже отчасти обязаны Эли Саабу. 18 месяцев оба дизайнера отработали на позициях его ассистентов, а потом, набравшись опыта, основали собственный бренд.

Но вдохновили молодых дизайнеров еще и их семьи. Бабушка Аззи была портнихой, и в детстве будущий модельер с увлечением собирал поделки из лоскутков пестрых тканей, а его коллеге перфекционизм в вопросах гардероба привила мама, которая сама шила себе платья.

Влияние утонченного женского вкуса и эстетики Эли Сааба прослеживается в коллекциях Azzi & Osta, но, вдохновляясь этой восточной сказкой, модельеры создают все-таки элегантные наряды для современных женщин. Оригинальные декоративные элементы в виде закрученных слоев ткани, напоминающие бутоны цветов, типичная для платьев драпировка на брюках, графичные четкие линии — каждый образ получается уникальным и запоминающимся. В таких нарядах может ходить та, которая уже давно не верит в сказки, а создает их сама.

5. Nour Najem

Нур Наджем родилась и выросла в Бейруте, где в 2012 году окончила школу моды ESMOD. Свой бренд девушка основала уже через год. Мягкие линии силуэтов, насыщенные цвета, геометрические акценты и сочетание современных трендов на минимализм с ремесленными техниками, такими как плетение, задают тон ее коллекциям. Невесомые полупрозрачные ткани сочетаются с плотными текстурированными материалами, небрежные необработанные края дополняют тонкие декоративные плетения. Свободный крой, отсутствие ярко выраженного акцента на талии, натуральные ткани — красота здесь в первую очередь в естественности и комфорте.

Свою одежду Нур создает на стыке воспоминаний о прошлом, полном образов, возникающих из прабабушкиных рассказов и утерянных народных традиций, и взгляда в будущее, где женщина сама становится легендой и творит историю.

6. Sandra Mansour

Сандра Мансур родилась и выросла в Швейцарии, но о своих ливанских корнях никогда не забывала. После обучения в Женеве она отправилась в Ливан обучаться мастерству обращения с дорогими тканями в ателье Эли Сааба. В 2010 году она открыла уже собственную мастерскую в Бейруте. Западный прагматизм и восточная роскошь удачно гармонируют в коллекциях Сандры — богатая вышивка и солидная декоративная отделка сочетаются с удобным и современным кроем. Платья от Сандры — это яркие произведения искусства, причем иногда в буквальном смысле слова. В качестве принтов она использует картины, сочетает аппликации с кружевом, создавая наряды, которые с одной стороны смотрятся как костюмы к «Алисе в стране чудес», а с другой вполне способны сделать вас звездой вечеринки в реальности.

Сегодня Сандра кроме линейки прет-а-порте выпускает и свадебные коллекции. Так, в платье от Мансур замуж за принца Ганноверского Эрнста Августа младшего выходила Екатерина Малышева

7. Ziad Ghanem

Если некоторые выросшие в западном обществе модельеры возвращаются за вдохновением на историческую родину, то ливанец Зиад Ганем, наоборот, перебрался в Лондон в поисках идентичности. Его эстетика полностью отвечает современным тенденциям, которые набирают популярность в моде, вроде вторичного использования тканей и бережного отношения к ресурсам. Для создания своих коллекций Зиад часто использует одежду из секонд-хендов. При этом наряды у Ганема получаются вполне себе бунтарские и панковские — под стать свободному лондонскому духу.

В одном моем платье вы можете найти Versus, M&S, Laura Ashley, Junior Gaultier, Gap и винтажную футболку Sex Pistols,

— говорит дизайнер о своих творениях.

Для создания кутюрных платьев Зиад обращается к более утонченным силуэтам, сохраняя элегантность в ее первозданной форме. Приталенным фасонам и вышивке современный вид придают кислотные оттенки вроде салатового. Светло-бежевые ткани напоминают бумагу, на которой мастера живописи тонким пером нарисовали орнаменты и картины.

8. Nour Hage

30-летняя Нур Хаджи изучала моду в Париже и работала с Дамиром Дома. CNN включил ее в список пяти ливанских дизайнеров, которые меняют образ ливанской модной индустрии. Одежда, которую делает Нур, и правда, отличается от всего того, что мы привыкли ассоциировать с типично ливанской эстетикой. Здесь нет ни покрытых вышивкой подолов, ни нежных полупрозрачных тканей. Дизайнер делает ставку на удобный крой, текстуры и сдержанные цвета. Нур сама признавалась, что черпает вдохновение в японском эстетическом мировоззрении ваби-саби, которое воспевает непритязательную простоту и неподдельность.

9. threeASFOUR

Бренд threeASFOUR истинный — космополит в мире моды. У истоков марки стояли три дизайнера: Габи Асфур из Ливана, Ангела Донхаусер из Таджикистана и Ади Гиль из Израиля. Осела интернациональная команда в Нью-Йорке. Неудивительно, что в своих эстетических поисках трио сосредотачивается на изучении проблем восприятия и культурного сосуществования. Балансируя между модой и искусством, дизайнеры создают экстравагантные футуристичные наряды, используя сложные декоративные элементы и ставя изучение формы во главу своих творческих поисков. Оверсайз, множество деталей, платья, похожие на архитектурные конструкции или странные механизмы, — все это threeASFOUR.

Наш фирменный стиль состоит в создании вещей с акцентом на красоту и инновации,

— описывают дизайнеры свои коллекции.

Некоторые из нарядов трио выставлялись в крупнейших музеях мира, таких как музей Виктории и Альберта в Лондоне и Метрополитен-музей.

10. Remi Sabbah

Родившаяся в Ливане Реми Саббах в своей профессиональной карьере решила удалиться от всех модных столиц и выбрала своей новой родиной Кипр. В 2011 она основала там свой бренд Mademoiselle Epaulette. К этому моменту дизайнер уже успела поучиться журналистике и моде в Париже и Милане. Увлечение миром моды тоже началось у Реми в самом детстве — ее отец занимался организацией показов и брал маленькую дочку за кулисы. Впрочем, в какой-то момент все многообразие модных брендов перестало удовлетворять Реми. Ей захотелось самой создавать что-то новое и уникальное. Посетив пару уроков скетчинга, девушка взялась за дело. Секрет названия кроется в философии бренда.

Mademoiselle Epaulette переводится с французского как «дама с подплечниками по-французски». Я считаю, что плечи могут многое рассказать о женщине. Твердая, сильная осанка является признаком уверенности в себе. Я хочу, чтобы женщины чувствовали себя сильными и уверенными, когда они носят мою одежду,

— говорит Реми.