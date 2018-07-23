Что взять с собой в отпуск, чтобы сделать шикарные снимки в Instagram

Катарина Кудряшова, стилист, блогер

Лето в самом разгаре, отпускная пора тоже. Продвинутые модницы уже знают, как собраться в летнее путешествие и упаковать чемодан (советы из серии «положите пять сменных футболок и трусы на каждый день» точно мимо) — заранее продумать все образы, чтобы они сочетались с пейзажем, антуражем отеля и прочее. Словом, мир Instagram, держись! Мы проанализировали ленту самой популярной соцсети и составили список главных модных must-have, без которых отпуск истинных инстаграмщиц точно не состоится.

Огромная широкополая шляпа

В этом аксессуаре, похожем на ухо слона, успели запечатлеть себя, кажется, все известные модницы и красавицы — от Эмили Ратаковски до Ани Рубик. Что и говорить, благодаря этой шляпе, а еще пляжной юбке-саронг солнечно-желтого цвета марка Jacquemus получила свой счастливый билет в летних номерах Vogue по всему миру и ключ к сердцам самых взыскательных клиенток.

Купальник

Если вы весь год занимались в зале, чтобы накачать упругие ягодицы, нечего их скрывать. Делая эффектный кадр, смело поворачивайтесь к миру вполоборота! Как это делают Эмбер Херд, Лена Перминова и другие звезды Instagram. И выбирайте закрытые модели купальников — с глубоким декольте, V-образным вырезом и открытой спиной.

Гроздья украшений

Браслеты, кольца, серьги и подвески летом выходят на первый план. Не скромничайте, в отпуске массивные украшения можно и нужно носить не только вечером, но и днем, и не по одному, а щедрыми гроздями, как это делает блогер Леандра Медин.

Огромные солнцезащитные очки

Пока все сходят с ума по узким солнцезащитным очкам (и они во всех инстаграмах), отсылающим нас к героям «Матрицы», предлагаем противоположный вариант — очки кинозвезды на отдыхе, огромные, в пол-лица. За такими обычно скрывают последствия бурной ночи, тотальный недосып или отсутствие макияжа. Модная примета сезона — усыпанные камнями и витиеватыми узорами очки смотрятся еще выигрышнее.

Платье + велосипед (берем напрокат!)

Необязательно изнурять себя в отпуске утренней пробежкой, достаточно надеть красивое платье и сесть на велосипед (или мопед!). В отпуске это чаще всего еще и одни из самых эффективных средств передвижения. Так что убьете сразу нескольких зайцев.

Белые кроссовки

Изучать местные красоты и достопримечательности лучше в удобной обуви. Например, в кроссовках. Тренд этого лета — белые массивные кроссовки, чтобы создать небрежный эффект, что вы только что из зала. Такие кроссовки великолепно ладят с джинсовыми шортами и платьями в полоску — еще одними любимчиками этого лета.

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