«Серая мышка»: Марина Александрова удивила невзрачной одеждой на дне рождения сына

Звезда отечественной кинематографии Марина Александрова удивила поклонников своим обыденным нарядом, в котором повеселилась на дне рождении сына. Всегда блиставшая в модных и стильных дизайнерских творениях, звезда отдала предпочтение простой и невзрачной одежде, в которой от сногсшибательной красавицы не осталось и следа.

Очаровательная актриса Марина Александрова запомнилась поклонникам по множеству ролей, играя в основном сногсшибательных красавиц, способных заставить мужчин пасть к ногам одним движением брови. Да и на светских раутах яркая брюнетка удивляет своим изысканным стилем, блистая утонченной красотой в нарядах по последней моде. И тем сильнее было удивление обывателей, когда артистка поделилась фотографиями с дня рождения сына, где она веселилась на аттракционах в совершенно невзрачной серой футболке и самых простых джинсах.

Публика едва узнала свою любимицу, облаченную в столь неоригинальную одежду. А верные поклонники с огорчением отметили, что пренебрегать гардеробом не стоит даже признанным красавицам, ведь неудачная одежда способна испортить любую внешность. «Марина! Едва вас узнала. Такая простая одежда» «Ого, тут как серая мышка» «Очки вам к лицу, кофточку бы ярче и по моде» «Почему-то не мне нравится»

Любопытно, что при этом лицо Марины Александровой без макияжа радует глаз поклонников, которые отвешивают массу комплиментов ее природной красоте и удивляются тому, что звезде нет нужды подчеркивать свои черты лица косметикой, поскольку Марина прекрасна, как она есть.