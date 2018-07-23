«Сама нежность»: Полина Гагарина восхитила публику своим образом

Популярная российская поп-дива Полина Гагарина сразила публику своим потрясающим образом, появившись на музыкальном фестивале в Санкт-Петербурге в небесно-голубом платье. Нежный облик 31-летней блондинки впервые за долгое время не смог никого оставить равнодушным и вызвал в сети лишь положительные отзывы пользователей.

Накануне в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония открытия ежегодного музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга». Одно из главных музыкальных событий Северной столицы посетило немало звездных гостей, в том числе и легендарная Патрисия Каас . Однако главной звездой на минувшем концерте стала вовсе не французская дива, а российская певица Полина Гагарина, появившаяся на сцене в невероятно нежном образе.

Певица призналась журналистам, что подбирала свое платье под цвет глаз. Легкое одеяние звездной красавицы выглядело не просто бесподобно, оно было будто бы создано специально для хрупкого силуэта очаровательной блондинки и сумело подчеркнуть все изящество ее стройной фигуры. Стоит отметить, что многие интернет-пользователи впервые за очень долгое время остались покорены стилем Полины, которую обычно ругают за неумение выбирать достойные образы.

«Она как ангел» «Шикарный образ!» «Сама нежность» «Наконец-то красивое платье» «Красавица! Очень нравится наряд» «Поля! Ты просто невероятная в этом платье!» «Главная звезда! Я в восторге!» Напомним, что несколькими днями ранее Полина Гагарина вызвала недовольство в сети, показав свой образ с длинными волосами. Поклонники назвали артистку «слишком заурядной» и даже скучной.