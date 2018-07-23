«Вам же не 15»: Елена Темникова удивила поклонников сережкой в губе

Накануне в Москве прошла вечеринка, которую устраивала популярная певица Елена Темникова . Звезда вновь удивила всех своим оригинальным внешним видом, спровоцировав бурные обсуждения в Сети. Больше всего пользователи соцсетей раскритиковали сережку в губе Темниковой, которая, по их мнению, выглядит слишком подростково.

33-летняя Елена Темникова, длительное время являвшаяся солисткой популярного женского коллектива SEREBRO, ставка в котором была сделана на нарочитую сексуальность участниц, теперь всеми силами старается выглядеть иначе. Образы Темниковой на концертах теперь напоминают что-то среднее между спортивными костюмами и скафандрами космонавтов. В повседневной жизни Елена тоже предпочитает оригинальный стиль, сочетая, к примеру, велосипедки с каблуками. На днях в Москве прошла вечеринка «Немодные», названная в честь сингла Елены Темниковой. Для светского мероприятия Елена выбрала образ, напоминающий сразу гота и рэпера. Темникова нарядилась в черную футболку и спортивную куртку, ее шею украшали многочисленные массивные цепи, а в губе красовалась сережка.

Даже преданные фанаты Елены на этот раз были удивлены и не смогли по достоинству оценить такое смелое модное решение. Большинство комментаторов в Сети сочло образ Темниковой не соответствующим ее возрасту и статусу. «Вам же не 15! К чему такой образ?» «Боже, вы теперь в рэперы подались? Что за цепи?» «Лена, вы очень красивая девушка. Не портите своё лицо ненужными аксессуарами» «Что за образ гота с дыркой в губе? Это не ваш стиль»

Если к нарядам Елены Темниковой часто придираются недоброжелатели, то ее фигура вызывает только восторги и приступы зависти. Сама Елена при этом тщательно следит за своим весом и недавно с огорчением признала, что за лето она поправилась на 5 килограммов. Поклонники артистки при этом лишних сантиметров в ее объемах не обнаружили.