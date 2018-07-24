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Глубокие декольте, дерзкие мини и прозрачные платья: самые откровенные наряды звезд во время беременности
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Глубокие декольте, дерзкие мини и прозрачные платья: самые откровенные наряды звезд во время беременности 

WMJ.ru 32 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Находясь в интересном положении, многие девушки стараются выбирать одежду поскромнее, соответствующую статусу будущей мамы. Но эта история точно не про звездных красоток. Они не стесняются носить смелые наряды, чем порой весьма шокируют общественность. WMJ.ru покажет самые откровенные образы знаменитостей, в которых они выходили в свет, будучи беременными.
Так, например, певица Ханна смело может давать советы будущим мамам о том, как выглядеть сексуально «в ожидании чуда». В чем она только ни появлялась на светских мероприятиях: дерзкое мини, глубокие декольте и даже прозрачные платья!
— заявляет она. И похоже, с этим абсолютно согласна Оксана Самойлова. Все три беременности жена рэпера Джигана не отказывала себе в обтягивающих мини-платьях.
Такого же мнения о сексуальности придерживается королева Instagram Ким Кардашьян. Именно она начала диктовать здоровое отношение к изменению собственного тела во время беременности. А следом за ней отсутствие комплексов и пышные формы начала демонстрировать и ее сестра Хлои.
Изобретательность, непредсказуемость и смелость показала Светлана Лобода. Она, в отличие от других красоток, решила не мудрить с откровенными образами, а просто выпустила клип «Суперзвезда», в котором доказала, что тверк могут исполнять не только молодые и стройные девушки. Да уж, видео получилось очень жарким!
Больше фото смелых нарядов беременных звезд смотри в нашей фотогалерее!
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Фото:Instagram, East News, Екатерина Ширинкина / WMJ.ru, Global Look Press, Getty Images
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