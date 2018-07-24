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Instagram дня: учимся у этой девушки, как носить масс-маркет, чтобы никто не понял, что это масс-маркет
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Instagram дня: учимся у этой девушки, как носить масс-маркет, чтобы никто не понял, что это масс-маркет 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Знакомься, это Лаура, популярный фэшн-блогер из Испании. И если ты думаешь, что выглядеть стильно — это очень дорого, то она тебя быстро разубедит.
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Лаура предпочитает одежду из популярных масс-маркетов: в ее гардеробе платья Zara, пиджаки Mango, пижамы Oysho и джинсы H&M. А чтобы придать образу шика, она добавляет аксессуары (подороже). Это может быть миниатюрная сумка Chanel, ее любимые очки Celine или серебряные украшения какого-нибудь местного испанского бренда.
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У Лауры сейчас 86,8 тысяч подписчиков в Instagram. Советуем присоединиться и брать на заметку!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/instagram-dnya-uchimsya-u-etoj-devushki-kak-nosit-mass-market-chtoby-nikto-ne-ponyal-chto-eto-mass-market/
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