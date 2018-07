Макияж на летний фестиваль: тестирует редактор BeautyHack

Редактор BeautyHack Ольга Кулыгина отправилась на музыкальный фестиваль Пикник «Афиши», а главный визажист Misslyn создала для нее летний макияж со средствами из коллекции Festival Vibes. Показываем, что получилось!

Шаг №1: тон Стойкий матирующий тональный крем Ultimate Stay, Misslyn

Бронзирующая пудра для контуринга Beach Please!, 60, Misslyn

Шаг №2: макияж глаз

Палетка теней для век Eye Love It, No. 4 «I got it from my mama», Misslyn

Тушь для ресниц Pretty Big Volume Mascara, Misslyn

Шаг №3: макияж губ Палетка для макияжа губ Lip Candy, No. 1 «red kiss edition», Misslyn

Шаг №4: аксессуары

Наклейки-тату для тела Jewelry, No. 6 «mystery land», Misslyn

Узнать больше о коллекции Festival Vibes можно здесь.