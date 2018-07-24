Ещё
Uniqlo продлили контракт с Кристофом Лемером
Далее:
Читайте также:
Ещё

Uniqlo продлили контракт с Кристофом Лемером 

The Blueprint 3 часа назад
Фото: The Blueprint
Uniqlo продлили
контракт с Кристофом Лемером
Японский конгломерат Fast Retailing, в который входят Uniqlo, Theory, Helmut Lang, продлил контракт с дизайнером Кристофом Лемером на пять лет. В рамках сотрудничества Fast Retailing и Лемер будут развивать премиальную линейку марки Uniqlo U, которой занимается дизайнер. «Сотрудничество с Uniqlo оказалось очень эффективным. Я горжусь тем, чего достигла моя команда за два года работы с Uniqlo Paris R&D Center», — прокомментировал Кристоф Лемер. Также Fast Retailing приобрел акции бренда Lemair. Подробности сделки не разглашаются, но компания не будет делать Lemair дочерним брендом.
Подробнее узнать о дизайнере можно в нашем материале.
The Blueprint: последние новости
Gucci проведут показ в ночном клубе Théâtre Le Palace РАССВЕТ и Kixbox выпустили капсульную коллекцию Вышла капсульная коллекция нового бренда Comme des Garçons
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото Высоцкой в прозрачных шортах стало сенсацией33
Королева шокировала поклонников вульгарным образом24
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле73
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь23
Алена Апина очаровала поклонников декольте4
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
13:09
Чудесные исцеления, в которые сложно поверить
Здоровье
05:33
Красотки, захомутавшие футболистов
Красота Звёзды
00:06
Алена Апина очаровала поклонников декольте
Звёзды
10:07
Молодежь, владеющая миллиардами долларов
Звёзды
00:59
Фото Высоцкой в прозрачных шортах стало сенсацией
Звёзды
07:25
Западные звезды, которые говорят по-русски
Звёзды
06:15
Секреты удачного первого свидания
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение