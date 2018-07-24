Uniqlo продлили контракт с Кристофом Лемером

Uniqlo продлили

Японский конгломерат Fast Retailing, в который входят Uniqlo, Theory, Helmut Lang, продлил контракт с дизайнером Кристофом Лемером на пять лет. В рамках сотрудничества Fast Retailing и Лемер будут развивать премиальную линейку марки Uniqlo U, которой занимается дизайнер. «Сотрудничество с Uniqlo оказалось очень эффективным. Я горжусь тем, чего достигла моя команда за два года работы с Uniqlo Paris R&D Center», — прокомментировал Кристоф Лемер. Также Fast Retailing приобрел акции бренда Lemair. Подробности сделки не разглашаются, но компания не будет делать Lemair дочерним брендом.

Подробнее узнать о дизайнере можно в нашем материале.