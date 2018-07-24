Кокошники: немного истории и возвращение в моду

В период проведения чемпионата мира по футболу в России внезапно выросли продажи кокошников. Число желающих их приобрести увеличилось в пять раз: самые популярные модели — красного цвета и с лентами. Так, если в июне средняя стоимость составляла порядка 300 рублей, то уже в июле — около 900, а иногда доходило и до 3 тысяч. Особенно много их покупали, как пишет РБК , накануне матча между Россией и Хорватией. Приобретали как иностранные болельщики, так и российские, а фотография «Трое в кокошниках», жующих фастфуд на стадионе, быстро превратилась в мем. Мы вспомнили, как в российской культуре появились эти головные уборы и что они значили.

Как появились кокошники

История кокошника такова, что само название происходит от слова «кокошь», обозначавшего курицу наседку. Как правило, форма у него может быть разная: опахала, полумесяца или округлого щита. По форме, к слову, можно было определить, где проживает девушка. Так, например, в Костромской, Нижегородской, Московской, Владимирской и Ярославских губерниях было принято носить заостренные «однорогие» кокошники. Головной убор в виде цилиндрической шапки с плоским дном — в Олонецкой, Тверской и Новгородских губерниях. Как правило, форма зависела от традиции укладывать волосы: собирать их в жгут или в две косы, оборачивать вокруг головы или надо лбом. Точная дата появления неизвестна, но употребление самого слова фиксируется с XVII века.

Изготавливали убор профессиональные мастерицы — кокошницы. Приобрести его было довольно дорого, цена (в зависимости от исполнения) достигала 300 рублей ассигнациями. На свадьбу было принято надевать кокошник, расшитый жемчугом. В случае если возможности приобрести таковой не было, его занимали у соседей или же заказывали бисерный.

Традиции ношения

История гласит, что дорогой жемчужный кокошник, как правило, надевали на свадьбу, а также по праздникам и особо торжественным случаям. Частью традиционного свадебного наряда он был даже после революции, правда, недолго — до 1920 года. В день Покрова девицы молились: «Покров Пресвятая Богородица, покрой мою буйную голову жемчужным кокошничком, золотым подзатыльничком!» (под «подзатыльничком» имеется в виду та часть головного убора, которая закрывает затылок). В XIX веке кокошник принято носить было в купеческой, мещанской и крестьянской среде, а в допетровской Руси — и в боярской. Петр I запретил носить его барышням своим указом, а вернула в русский костюм только Екатерина II.

В повседневной жизни кокошник заменяли платки, а также кика и повойник. Кика представляла собой открытую корону, которую украшали бисером, жемчугом или драгоценными камнями (в зависимости от состоятельности семьи). Повойник же — это повседневный головной убор замужних женщин, своего рода полотняная шапочка, иногда с твердым очельем. Зачастую повойник надевался под другой головной убор, чтобы волосы не спутывались.

Возвращение в придворную моду

В 1812—14 годах, согласно истории, после Наполеоновских войн в моду вошли красные и синие русские «сарафаны» с ампирной талией и пуговицами спереди. Так одевались и русские императрицы. Спустя двадцать лет, в 1834 году, Николай I издал указ, вводивший новое придворное платье, дополненное кокошником. Оно представляло собой узкий открытый корсаж, имело длинные рукава и юбку со шлейфом. Во второй половине XIX века при дворе стали популярны так называемые «тиары в русском стиле», украшенные бриллиантами. В 1839 году маркиз Астольф де Кюстин, побывавший в России, называл наряд придворных дам «импозантным и вместе с тем старомодным». «Они носят на голове какое-то сооружение из дорогой материи. Это головное украшение напоминает мужскую шляпу, сверху несколько укороченную и без донышка, так что верхняя часть головы остается открытой. Диадема вышиной в несколько дюймов, украшенная драгоценными камнями, приятно обрамляет лицо, совершенно его не закрывая. Она представляет собой старинный головной убор, придает женскому облику оттенок благородства и оригинальности, очень идет к красивым лицам и еще более уродует некрасивые. К сожалению, последние весьма часто встречаются при русском дворе», — писал он в своих записках.

После революции

После революции кокошники в России стали архаизмом, однако появление элементов русского костюма вдруг обнаружилось на Западе. В частности, в венце, напоминающем этот убор, выходила замуж будущая английская королева Мария Текска, а модельер Жанна Ланвен выпускает коллекцию «русских шляп». В своей коллекции 2008/9 года Карл Лагерфельд создал фантазийные образцы кокошников в стиле «а-ля рюс».