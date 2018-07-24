Без лифчика: в моде новый скандальный тренд

Самый главный модный тренд, господствующий в последние годы, — это естественность и принятие себя. Кукла Барби, ещё недавно бывшая образцом красоты, больше не в моде. На смену «кукольным» стандартам пришли бодипозитив, естественный неброский макияж, нарочитая демонстрация особенностей кожи, а теперь и тренд на отсутствие бюстгальтера.

Прогрессивные девушки всё чаще «забывают» надеть бельё, но теперь это не вульгарность, а дань моде. Очередной повод для пересудов на эту тему подкинули, разумеется, знаменитости. Первой приняла на себя удар Меган Маркл — поклонники сначала критиковали её выбор белья под свадебное платье, а затем уверяли, что она надела неудачный лифчик во время официального визита в Дублин — якобы он сплюснул грудь и сделал последнюю непривлекательной. Однако модные эксперты уверяют — это вовсе не оплошность.

По данным The Sun, над стилем Меган постоянно трудятся 11 специалистов, и вряд ли они не заметили в прямом смысле центральную часть образа, рассказала News.ru автор Telegram-канала Make Your Style Софья Ярцева. А значит, её выбор — это, с большой долей вероятности, позиция.

Global Look Press/PPE/face to face

Меган Маркл

Второй удар скептикам нанесла известная модель Джиджи Хадид. Сначала она выложила в Instagram селфи без макияжа, на котором чётко были видны несовершенства кожи, а затем появилась в редакции модного журнала без бюстгальтера.

Тем временем Victoria’s Secret и другие «бельевые гиганты» продолжают жаловаться на падение продаж бюстгальтеров с поролоном — пуш-апов, увеличивающих грудь. Так, по данным 80 крупнейших ритейлеров США и Европы за прошлый год, спрос на пуш-апы снизился на 50%.

«Это действительно тренд — меняется эстетика как таковая. Если раньше была в моде грудь как у куклы Барби — большая и приподнятая, то сейчас, если посмотреть на фото красных дорожек, мы видим совершенно разные формы груди — маленькая, большая, высокая, плоская, при этом многие не стесняются демонстрировать её в открытых декольте и без белья. Да, кто-то, возможно, делает это более удачно, кто-то менее, но это однозначно тренд на естественность и разнообразие. И те, для кого эти слова не пустой звук, демонстрируют свою позицию теперь таким образом», — говорит Софья Ярцева.

Впрочем, новой такую тенденцию назвать можно с натяжкой. В 70-е феминистки назвали лифчик символом ограничения свободы женщин и призывали от него отказываться. В 80-е «страсти по груди» поутихли, а в 90-е вспыхнули с новой силой: мир, и красные дорожки в том числе, захлестнула волна бандажных платьев, которые не предполагают ношение бюстгальтера. На рубеже веков были популярны симуляторы белья — силиконовые накладки, лямки, наклейки, но диктовал отказ от привычных лифчиков тренд на нарочитую сексуальность.

Global Look Press/Supplied by PLANET PHOTOS/PLANET PHOTOS

Нынешний же тренд, по словам эксперта, отчасти снова продиктован феминистками, а отчасти — пропагандистами естественной женской красоты. И потому эта тенденция вряд ли будет временной.

«Данное веяние сообразуется с трендом на феминизм — это новое отношение к телу. Его теперь необязательно улучшать и трансформировать до какого-то «барбиобразного» состояния — красота бывает разной, и теперь это признают все. Поэтому, я думаю, что такая тенденция задержится надолго, и дальше будет только развиваться, а границы нормы — раздвигаться», — говорит Ярцева.

Однако носить одежду без белья под ней можно не во всех ситуациях — формальный этикет, которому вынуждены следовать большинство, пока никто не отменил, а он в этой части очень консервативен и требует ношение бюстгальтера.

«Даже если для себя мы решаем, что это не очень важно, большинство людей вокруг нас к такому еще не готовы. Нужно понимать, что реакция окружающих в любом случае будет. Вопрос только в том, готов ли ты к этой реакции. Та же Меган, хоть и очень сильно раздвигает рамки этикета, всё равно без лифчика не выходит. Весь её бунт заключается в том, что у неё не жёсткий пуш-ап, она просто позволяет себе бельё, которое делает грудь более приближенной к естественной анатомической форме», — комментирует эксперт.

А значит, выбор здесь делает каждый сам — табу в вопросе ношения белья отныне нет. Важно лишь самой себе ответить на вопрос: хочу я так или не хочу, удобно ли мне или нет. И главное — если это удобно физически, будет ли это так же удобно и комфортно морально — столкнуться с реакцией на это окружающих.