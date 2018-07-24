За кем следить в Instagram: модные инфлюенсеры из Италии

ПАТРИЦИЯ МЭНФИЛД @PATRICIAMANFIELD

Патриция Мэнфилд хоть и родилась в Москве, но русский, к сожалению, не понимает: несмотря на это мы чувствуем межнациональную связь и с интересом наблюдаем за ее экспериментами. Советуем вдохновляться не только ее блогом, но и совместными выходами с бойфрендом Джотто Календоли в стритстайл-отчетах: парочка долгое время носила титул самых стильных гостей недель моды. Сейчас Патриция вплотную занялась музыкой, но о моде не забывает. В подтверждение этому — десятки новых образов в Instagram.

КЬЯРА ФЕРРАНЬИ @CHIARAFERRAGNI

Как делать обзор итальянских фэшн-блогеров и не упомянуть Кьяру Ферраньи? Несмотря на прибавление в семействе (в марте 2018 года она родила сына Лео), ее страница не превратилась в мамский блог. Кьяра быстро научилась держать в одной руке ребенка, в другой — телефон и по-прежнему радует поклонников новыми образами с новинками от первых домов моды. За плечами Ферраньи — 13,5 миллионов подписчиков, собственный бренд, несколько обложек Vogue и статус главного модного инфлюенсера Италии.

ВЕРОНИКА ФЕРРАРО @VERONICAFERRARO

Не удивительно, что подруга Кьяры Ферраньи отлично разбирается в моде, в совершенстве знает свои лучшие ракурсы и нужный фильтр VSCO. В аккаунте инста-блогера — модные образы для любой погоды: от пляжных аутфитов до многослойных зимних луков. За вдохновением для новых снимков в Instagram, фотографиями с первых рядов показов и необычными стилизациями — точно к Веронике Ферраро.

КЬЯРА БИАСИ @CHIARABIASI

Если во время непреодолимого желания подойти к холодильнику вам нужен аргумент против, советуем подписаться на Кьяру, для которой бикини — это привычная повседневная одежда. Девушка создала собственную линию купальников Poisson d’Amour, которые уже оценили ролевые модели современности — Рианна и Белла Хадид

ЭЛЕОНОРА КАРИЗИ @ELEONORACARISI

Удобно, когда ты одновременно блогер, фотограф, модель, дизайнер и креативный директор в одном флаконе! Элеонора — настоящий трудоголик и модный «мастер на все руки», поэтому за ее успехами в индустрии крайне интересно наблюдать (вместе с почти 700 тысячами подписчиков). Приятным бонусом станут вдохновляющие снимки из путешествий по Италии, где девушка выглядит очень органично.