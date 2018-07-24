«Как тебе такое, Илон Маск?»: Calvin Klein сняли космический кампейн в пустыне

Calvin Klein показали рекламу осенне-зимней коллекции — одной из самых обсуждаемых на Неделях моды в этом году. Вязаные балаклавы, урбанистические куртки, футуристичные казаки и платья из светоотражающей фольги переместились за пределы привычной городской среды — прямо в космос. «Это встреча старого и нового мира: космической гонки 1960-х и информационной эпохи 21 века», — рассказали в «инстаграме» представители американской марки.