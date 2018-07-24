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Gucci проведут показ в ночном клубе Théâtre Le Palace
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Gucci проведут показ в ночном клубе Théâtre Le Palace 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Gucci покажут коллекцию весна 2019 в Théâtre Le Palace в Париже 24 сентября. Здание Théâtre Le Palace, которое служит и театром, и ночным клубом, считается символом андеграундной культуры Парижа. «Théâtre Le Palace отвечает представлению Gucci, поскольку в этом месте зародилась (суб) культура, которая вдохновляла молодые поколения до сегодняшнего дня», — говорится в заявлении бренда. Представители Gucci рассказали, что модный показ в этом здании пройдет впервые.
В мае итальянский бренд провел показ круизной коллекции в городе Арль на территории некрополя Аликамп.
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