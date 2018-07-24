Модные тенденции: 6 стильных образов с бикини-топ

Если посмотреть за окно, то хочется укутаться в теплый плед. Если выйти на улицу, то понимаешь, что все не так и плохо, и на улице все еще лето, и все еще можно наряжаться в легкие летние платья, открытые блузки и всевозможные топы. Модные тенденции: 6 стильных образов с бикини-топУ кого не возникало желание, приехав с моря, пройтись по городу в верхе от купальника? В этом году, наконец звезды задали этот тренд. Многие из самых известных моделей этим летом появлялись в бикини-топах, которые очень эффектно подчеркивают красоту загара, и что уж лукавить, красоту тела. И пока на улице лето, стоит хотя бы раз попробовать прогуляться в таком виде по городу. Мы решили немного подсмотреть, и предложить образы тех, кто уже попробовал поносить топы за пределами пляжей и бассейнов. Эмили Ратажковски

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