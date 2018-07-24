С чем носить классические джинсы с высокой посадкой, чтобы выглядеть модно

Согласно проведенному в Британии опросу, 68% женщин считают джинсы самой любимой вещью в гардеробе. Это вполне объяснимо, ведь в джинсах можно отправиться и на работу (если нет сторогого дресс-кода), и на свидание, а еще их достаточно легко сочетать с другими вещами.

По-настоящему универсальными стилисты признают прямые темно-синие джинсы с умеренно завышенной посадкой. Но даже эту пару стоит выбирать с учетом особенностей фигуры: для кого-то идеальной может стать модель с зауженным силуэтом, а для кого-то — более свободного кроя. Главное правило: избегать декора (пайеток, лент, дырок, акцентированных потертостей). Классические джинсы станут идеальной базой для экспериментов. Мы собрали несколько вдохновляющих идей.

С блузкой

Блузка Uniqlo, цена: 1 999 руб. ; джинсы J Brand, цена: 15 000 руб. ; туфли Gianvito Rossi, цена: 33 000 руб. ; сумка MICHAEL Michael Kors, цена: 20 000 руб. ; цепочка JW Anderson, цена: 11 000 руб.

Темно-синие зауженные джинсы идеально сочетаются со светлой блузкой, причем она может быть даже полупрозрачной (в дуэте с классическими джинсами это не будет смотреться вызывающе). Осталось лишь подобрать светлые туфли-лодочки и лаконичную сумку-тоут. Оживят образ украшения из серебра и жемчуга.

С водолазкой

Джинсы H&M, цена: 1 499 руб. ; водолазка Uniqlo, цена: 1 999 руб. ; туфли Paul Andrew, цена: 38 000 руб. ; очки Ray-Ban, цена: 10 000 руб. ; сумка MICHAEL Michael Kors, цена: 22 000 руб.

Один из любимых стилистических приемов Виктории Бекхэм работает безошибочно. Можно даже нарушить любимое правило дизайнера и надеть с джинсами не черную водолазку, а изумрудную. Еще одним ярким акцентом станут красные туфли с необычным разрезом и солнцезащитные очки в овальной оправе.

Для офисного стиля подойдет однотонный вариант водолазки, а для прогулок по городу выбирайте яркие модели с принтами в бутике дизайнерской одежды Masha Goryacheva. Они отлично сочетаются с джинсами и юбками макси!

Водолазка «Классик» темно-синяя, от 13 000 руб., заказать: +7 (917) 105-04-06 Водолазка «Классик» мультиколор, от 4 300 руб., заказать: +7 (917) 105-04-06 С рубашкой из денима

Джинсы Emporio Armani, цена: 12 000 руб. ; рубашка Stella McCartney, цена: 21 000 руб. ; кеды Adidas, цена: 7 000 руб. ; сумка Jimmy Choo, цена: 43 000 руб.

Одна из модных тенденций, не теряющая популярности, — джинсовый тотал-лук. Несколько денимовых вещей в одном ансамбле — что может быть проще и одновременно выразительнее! В таком повседневом образе блогеры с удовольствием ходят на шопинг: в руках замшевая сумка, а на ногах любимые кеды.

С двубортным жакетом

Жакет Etro, цена: 104 000 руб. ; джинсы Levi’s, цена: 8 000 руб. ; мюли Chloe, цена: 20 000 руб. ; очки Vogue Eyewear, цена: 9 000 руб. ; сумка Nina Ricci, цена: 40 000 руб. ; футболка H&M, цена: 399 руб.

Строгий двубортный жакет в клетку, светлые классические джинсы, белая футболка и мюли на массивном каблуке — так выглядит новая грань делового стиля. Выразительным акцентом станет сумка-седло яркого оттенка и очки в актуальной узкой оправе.

Сумку-седло для выразительного образа вы можете выбрать в интернет-магазине сумок GRIZZLY. Такая модель имеет одно отделение и внутренний карман на молнии, плюс карман для телефона, закрывается магнитной кнопкой. Оформляйте онлайн-заказ — и он в ближайшие дни будет доставлен вам прямо домой!

Сумка Ors Oro​, от 3 590 руб., заказать: +7 (499) 703-45-56 Сумка Ors Oro​, от 3 510 руб., заказать: +7 (499) 703-45-56 С романтичным топом

Топ Vivetta, цена: 15 000 руб. ; джинсы J Brand, цена: 14 000 руб. ; босоножки Jimmy Choo, цена: 43 000 руб. ; сумка Lancaster, цена: 10 000 руб.

Деним отлично дружит и с романтичным стилем. Топ с нежным цветочным узором и рюшами смотрится с классическими джинсами весьма органично. Жизнерадостное и одновременно мечтательное настроение создадут босоножки с узкими ремешками и сумка кросс-боди пастельного оттенка.

Подберите удобную сумку для этого образа в бутике брендовой одежды Milano Moda. Эти модели изготовлены из натуральной кожи и имеют удобные ремешки для комфортного ношения через плечо.

Сумка COCCINELLE​, от 15 900 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87 Сумка COCCINELLE​, от 16 900 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87 С футболкой с логотипом

Футболка Gucci, цена: 40 000 руб. ; джинсы Levi’s, цена: 7 000 руб. ; клатч Alexander McQueen, цена: 38 000 руб. ; туфли MICHAEL Michael Kors, цена: 7 000 руб.

Что делать, если хочется чуть-чуть похулиганить, но при этом все-таки выглядеть элегантно? Есть ответ: надеть с зауженными голубыми джинсами футболку с логотипом музыкальной группы и прихватить объемный металлизированный клатч. Серьезность создадут строгие черные туфли-лодочки.

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