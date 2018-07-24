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Российская премьер-лига презентовала новый логотип и стиль
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Российская премьер-лига презентовала новый логотип и стиль 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Газета.Ru
Новый логотип и визуальный стиль созданы сотрудничестве лиги со студией Артемия Лебедева. Изменения затронут не только логотип, но и интернет-платформы, награды, оформление стадионов и форм.
"Новый сезон. Новые эмоции. Новые чемпионы. Новый логотип. Новая Российская Премьер-Лига", — сообщается в обращении пресс-службы лиги.
Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов заявил, что создание нового стиля поспособствует росту зрительского интереса к футболу.
"Для нас это новое осмысление процессов в отношении маркетинга. Мы разработали стратегическую платформу бренда, систему атрибутов, фирменный стиль. Мы хотели получить инструмент повышения интереса аудитории, только зрительский интерес способен создать рыночный механизм, систему", — сказал Суворов.
Ранее сообщалось, что после ЧМ-2018 в РПЛ появится новая должность.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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