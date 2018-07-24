Российская премьер-лига презентовала новый логотип и стиль

Новый логотип и визуальный стиль созданы сотрудничестве лиги со студией Артемия Лебедева . Изменения затронут не только логотип, но и интернет-платформы, награды, оформление стадионов и форм.

"Новый сезон. Новые эмоции. Новые чемпионы. Новый логотип. Новая Российская Премьер-Лига", — сообщается в обращении пресс-службы лиги.

Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов заявил, что создание нового стиля поспособствует росту зрительского интереса к футболу.

"Для нас это новое осмысление процессов в отношении маркетинга. Мы разработали стратегическую платформу бренда, систему атрибутов, фирменный стиль. Мы хотели получить инструмент повышения интереса аудитории, только зрительский интерес способен создать рыночный механизм, систему", — сказал Суворов.

Ранее сообщалось, что после ЧМ-2018 в РПЛ появится новая должность.