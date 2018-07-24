Обязательно к применению: красный total look как у Ирины Шейк подойдёт всем! 

Мы точно знаем, что вы бы хотели выглядеть так же стильно, как Ирина Шейк. На ковровых дорожках модель появляется в платьях Chanel, Versace, Dior и других ведущих дизайнеров, в жизни предпочитает комфортный стиль.
На днях красотку сфотографировали, когда она спешила на встречу в красном total look. Модель надела мини-юбку, джемпер с белым кроликом и короткие полусапожки.
Публикация от irinashayk (@irinashayk) 23 Июл 2018 в 8:34 PDT Мы не настаиваем, однако очень рекомендуем в столь пасмурное столичное лето обратить внимание на ярко-красный. Комбинация как у Ирины подойдет тем, кто любит подчеркивать свои достоинства. А вариация с юбкой миди и кедами — если не хотите слишком сильно открываться.