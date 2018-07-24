Скромнее надо быть: Меган Маркл раскритиковали за огромные траты на гардероб

@meghan_markleСкромнее надо быть: Меган Маркл раскритиковали за огромные траты на гардеробМеган Маркл (36) стала женой принца Гарри всего два месяца назад, а уже успела заслужить прозвище транжиры. Британцы негодуют: за столь короткий срок герцогиня Сассекская умудрилась потратить на одежду 200 000 долларов! Бывшая актриса пятнадцать раз появлялась на публичных мероприятиях в качестве члена королевской семьи. Каждый выход подразумевает новый look, влетающий в копеечку. Пользователи обратили внимание, что Меган Маркл демонстративно обходит стороной бюджетные марки. Да, она появлялась в вещах не самых известных канадских брендов, но назвать, к примеру, ее ярко-желтое платье-футляр от Brandon Maxwell за 110 000 рублей доступным язык не повернется. Получив новый статус, Меган Маркл полюбила брендовые вещи, в то время как Кейт Миддлтон нередко выбирает скромные по стоимости платья от английских брендов. Нужно ведь поддерживать отечественного производителя! А кто же оплачивает роскошный шопинг Меган Маркл? Принц Чарльз . Да, именно свекру приходят счета за одежду Меган, когда дело касается ее публичных выходов. Есть подозрение, что до конца года его расходы многократно возрастут. А тем временем брат Меган Маркл требует у королевы Елизаветы «перестать мучить его сестру». Лаконичное платье за 110 000 рублей Платье-тренч от канадского бренда за 51000 рублей, @meghan_markle