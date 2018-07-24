Скромнее надо быть: Меган Маркл раскритиковали за огромные траты на гардероб 

@meghan_markleСкромнее надо быть: Меган Маркл раскритиковали за огромные траты на гардеробМеган Маркл (36) стала женой принца Гарри всего два месяца назад, а уже успела заслужить прозвище транжиры. Британцы негодуют: за столь короткий срок герцогиня Сассекская умудрилась потратить на одежду 200 000 долларов! Бывшая актриса пятнадцать раз появлялась на публичных мероприятиях в качестве члена королевской семьи. Каждый выход подразумевает новый look, влетающий в копеечку.
Пользователи обратили внимание, что Меган Маркл демонстративно обходит стороной бюджетные марки. Да, она появлялась в вещах не самых известных канадских брендов, но назвать, к примеру, ее ярко-желтое платье-футляр от Brandon Maxwell за 110 000 рублей доступным язык не повернется. Получив новый статус, Меган Маркл полюбила брендовые вещи, в то время как Кейт Миддлтон нередко выбирает скромные по стоимости платья от английских брендов. Нужно ведь поддерживать отечественного производителя! А кто же оплачивает роскошный шопинг Меган Маркл? Принц Чарльз. Да, именно свекру приходят счета за одежду Меган, когда дело касается ее публичных выходов. Есть подозрение, что до конца года его расходы многократно возрастут.
А тем временем брат Меган Маркл требует у королевы Елизаветы «перестать мучить его сестру».
Лаконичное платье за 110 000 рублей
Платье-тренч от канадского бренда за 51000 рублей, @meghan_markle