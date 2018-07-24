Ещё
Скромнее надо быть: Меган Маркл раскритиковали за огромные траты на гардероб
Далее:
Читайте также:
Ещё
Тест на амбидекстрию
Тест на амбидекстрию

Скромнее надо быть: Меган Маркл раскритиковали за огромные траты на гардероб 

Лиза 3 часа назад
Фото: Лиза
@meghan_markleСкромнее надо быть: Меган Маркл раскритиковали за огромные траты на гардеробМеган Маркл (36) стала женой принца Гарри всего два месяца назад, а уже успела заслужить прозвище транжиры. Британцы негодуют: за столь короткий срок герцогиня Сассекская умудрилась потратить на одежду 200 000 долларов! Бывшая актриса пятнадцать раз появлялась на публичных мероприятиях в качестве члена королевской семьи. Каждый выход подразумевает новый look, влетающий в копеечку.
Пользователи обратили внимание, что Меган Маркл демонстративно обходит стороной бюджетные марки. Да, она появлялась в вещах не самых известных канадских брендов, но назвать, к примеру, ее ярко-желтое платье-футляр от Brandon Maxwell за 110 000 рублей доступным язык не повернется. Получив новый статус, Меган Маркл полюбила брендовые вещи, в то время как Кейт Миддлтон нередко выбирает скромные по стоимости платья от английских брендов. Нужно ведь поддерживать отечественного производителя! А кто же оплачивает роскошный шопинг Меган Маркл? Принц Чарльз. Да, именно свекру приходят счета за одежду Меган, когда дело касается ее публичных выходов. Есть подозрение, что до конца года его расходы многократно возрастут.
А тем временем брат Меган Маркл требует у королевы Елизаветы «перестать мучить его сестру».
Лаконичное платье за 110 000 рублей
Платье-тренч от канадского бренда за 51000 рублей, @meghan_markle
Лиза: последние новости
Как покорить принца: 7 уроков от Кейт Миддлтон 5 не «бабушкиных» вещей в горох до 3000 рублей, как у певицы Зары Вопрос стилисту: как одеться в жару в 25, 35 и 45 лет
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест на амбидекстрию1
Звезда «Дома-2» наплевала на свадьбу дочери2
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле74
Королева шокировала поклонников вульгарным образом28
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь26
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:15
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо
Красота
02:51
Тест на амбидекстрию
Психология
00:28
Лариса Гузеева призналась в любви маме и дочке
Звёзды Шоу-бизнес
07:59
Еда, от которой желтеют зубы
Здоровье
01:19
Как супруги актеров реагируют на постельные сцены
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
13:09
Чудесные исцеления, в которые сложно поверить
Здоровье
05:33
Красотки, захомутавшие футболистов
Красота Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение