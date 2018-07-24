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В чем загорают звезды: Лучшие купальники лета 2018
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В чем загорают звезды: Лучшие купальники лета 2018 

Fraufluger.ru 2 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
Как ни крути, а лето, пора отпусков, и фотографии с отдыха, гораздо чаще появляются в сети именно в это время года. Бесконечные селфи с пляжей пестрят в социальных сетях. А лучшие тела и красивые купальники — задают тон среди подписчиков и поклонников. В чем загорают звезды: Лучшие купальники лета 2018Последнее время, наличие большого количества купальников стало обязательным. Многие и не представляют себе возможным за 10 дней отдыха купаться и загорать в одном и том же виде. Да и не нужно это делать! Сегодня утром, настроение принимать солнечные ванны в раздельном купальнике, а вечером, в закрытом, почему бы нет?! Ну, а чтобы, хотя бы немного понять, в чем хотелось бы проводить время на пляже, мы рекомендуем посмотреть на купальники, которые носят звезды. Рита Ора
Джиджи Хадид
Яна Рудковская
Джорджия Мэй Джаггер
Майлин Класс
Кимберли Гарнер
Полина Гагарина
Елена Перминова
Кайя Гербер
Шанина Шейк
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