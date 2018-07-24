В чем загорают звезды: Лучшие купальники лета 2018

Как ни крути, а лето, пора отпусков, и фотографии с отдыха, гораздо чаще появляются в сети именно в это время года. Бесконечные селфи с пляжей пестрят в социальных сетях. А лучшие тела и красивые купальники — задают тон среди подписчиков и поклонников. В чем загорают звезды: Лучшие купальники лета 2018Последнее время, наличие большого количества купальников стало обязательным. Многие и не представляют себе возможным за 10 дней отдыха купаться и загорать в одном и том же виде. Да и не нужно это делать! Сегодня утром, настроение принимать солнечные ванны в раздельном купальнике, а вечером, в закрытом, почему бы нет?! Ну, а чтобы, хотя бы немного понять, в чем хотелось бы проводить время на пляже, мы рекомендуем посмотреть на купальники, которые носят звезды. Рита Ора

Джиджи Хадид

Майлин Класс

Кимберли Гарнер

Шанина Шейк

Читайте также: Модные тенденции: 6 стильных образов с бикини-топ Модные тренды: 25 слитных купальников, в которых вы будете неотразимы на пляже