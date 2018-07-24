Модный To Do List: июль-август 2018 

1. Объединиться
В данном случае — с любимыми. Трудяги Incanto сшили дюжину мужских боксеров, клипов и футболок в довесок к вашим любимым кружевным бра.
2. Обновить вишлист
Онлайн-гигант Lamoda примчал с радостными новостями: теперь он продает культовый итальянский бренд Marni. И главное — по европейским ценам. Например, эта малютка обойдется вам в 51 999 рублей.
3. Заточить каблук
Цокать по столичной брусчатке предлагаем металлическими каблуками. Такие есть в изобилии в коллекции Vic Matie (rendez-vous.ru)
4. Поднять подол
Вторая вещь по необходимости после купальника — платье. В синем отправляйтесь на свадьбу подруги, в клетчатом — на день рождения бабушки, а в последнем. — на теннисный корт.
5. Понизить градус
Не терпите зной? Предлагаем радикальный метод спасения: отправляйтесь-ка на север Гренландии. И не забудьте захватить модный пуховик Woorlich x Griffin.
6. Разложить шезлонг
Американцы Guess уже вовсю нежатся на пляже и вам желают того же. И об униформе не забыли: вот бикини с диким змеиным принятом и слитные купальники на молнии.
7. Открыть новые имена
Три года назад Pharaoh флексии в клипе Black Siemens в анораке Tommy Hilfiger. И вот подросла смена: бренд снял западных фрэшменов в летнем лукбуке.