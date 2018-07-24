Модный To Do List: июль-август 2018

1. Объединиться

В данном случае — с любимыми. Трудяги Incanto сшили дюжину мужских боксеров, клипов и футболок в довесок к вашим любимым кружевным бра.

2. Обновить вишлист

Онлайн-гигант Lamoda примчал с радостными новостями: теперь он продает культовый итальянский бренд Marni. И главное — по европейским ценам. Например, эта малютка обойдется вам в 51 999 рублей.

3. Заточить каблук

Цокать по столичной брусчатке предлагаем металлическими каблуками. Такие есть в изобилии в коллекции Vic Matie (rendez-vous.ru)

4. Поднять подол

Вторая вещь по необходимости после купальника — платье. В синем отправляйтесь на свадьбу подруги, в клетчатом — на день рождения бабушки, а в последнем. — на теннисный корт.

5. Понизить градус

Не терпите зной? Предлагаем радикальный метод спасения: отправляйтесь-ка на север Гренландии. И не забудьте захватить модный пуховик Woorlich x Griffin.

6. Разложить шезлонг

Американцы Guess уже вовсю нежатся на пляже и вам желают того же. И об униформе не забыли: вот бикини с диким змеиным принятом и слитные купальники на молнии.

7. Открыть новые имена

Три года назад Pharaoh флексии в клипе Black Siemens в анораке Tommy Hilfiger. И вот подросла смена: бренд снял западных фрэшменов в летнем лукбуке.