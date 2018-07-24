Александр Васильев: «Даже рваные треники являются нашей историей» 

Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев успевает совмещать съемки, организацию выставок и постоянное пополнение своей коллекции, в которой уже больше 65 тысяч экземпляров одежды и аксессуаров.
О культуре винтажа
«В свое время гардероб Любови Орловой, все ее платья и шляпы вынесли на помойку. А все потому, что у нас нет в стране такого обычая — выставлять старинную винтажную одежду, и многие до сих пор относятся к ней очень бытово: я бы надела или я бы не надела. А я говорю: «В любом случае я вам не дам это надеть, а только посмотреть». Лучшая коллекция одежды находится в Эрмитаже. Там собраны придворные костюмы. У них великолепный гардероб Дома Романовых. Но они не собирали ничего из двадцатого века, говорили, что это некрасиво. А критерий «красиво-некрасиво» к истории не имеет никакого отношения. Да хоть бы уродливо! Даже если это рваные треники! Но если все ходили в этих рваных трениках — значит, это наша история».
О звездных подарках
«Недавно три своих вечерних платья мне в коллекцию передала Мехрибан Алиева — вице-президент Азербайджана. Многие артисты делятся одеждой. Современные поп-звезды с удовольствием отдают свои наряды, но некоторые жмутся. Отдавали же Анжелика Варум, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев… Так что кто-то хочет остаться в истории, а кто-то не хочет. Но я никого не критикую. Это ж добровольное дело. Я не могу сказать: «Как вам не стыдно! Почему вы не отдаете!» Кстати, чаще всего отдают наследники и после кончины звезды. При жизни это всегда очень болезненно, есть личные воспоминания. Но когда уже нет человека, возникает необходимость срочно очистить квартиру на продажу. И тут все отдают. Так что имейте в виду. Это окажется ненужным, и ваши дети ничего не сохранят».
О гардеробе Майи Плисецкой
«Она одевалась очень экстравагантно. В восьмидесятые годы Плисецкая считалась иконой стиля. Многие наряды перешли ко мне в коллекцию после ее кончины. Я был близко знаком с Майей Михайловной, бывал у нее дома. И при жизни она мне передала несколько нарядов от Кардена и от Шанель. А после ее кончины Родион Щедрин отдал мне другую часть ее гардероба. Я очень счастлив, что являюсь обладателем ее бытовых вещей. Ее театральные вещи — в Бахрушинском музее».